Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi! Artışı devlet üstlenecek

ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan olumsuz etkilenen petrol fiyatlarıyla ilgili Türkiye'den önemli bir hamle geldi. Buna göre akaryakıt ücretlendirmesi için eşel mobil sistemine geçildi. Böylece akaryakıt ürünlerine yapılacak artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar azaltılarak uygulanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi! Artışı devlet üstlenecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 00:44

İran'a ABD-İsrail saldırısı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması gibi gelişmeler petrol varil fiyatlarında ciddi fiyat dalgalanmalarını beraberinde getirdi.

HABERİN ÖZETİ

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi! Artışı devlet üstlenecek

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi gelişmelerin neden olduğu petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek amacıyla akaryakıt fiyatlandırmalarında eşel mobil sistemine geçti.
Sistem kapsamında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyacak artışlarda, ÖTV tutarları artışın %75'i kadar azaltılarak uygulanacak.
Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemlik artışların enflasyona bağlı etkilerinin önüne geçmek amacıyla uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar dolayısıyla oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlıyor.
Daha önce motorine yapılması beklenen 6.69 TL'lik zam iptal edilmişti.
Bu gece yarısı motorinde 12.45 TL, benzinde 3.68 TL fiyat artışı kaydedilecekti.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

YÜKLÜ ZAM BEKLENİYORDU

Türkiye'den artan petrol fiyatlarıyla ilgili önemli bir hamle geldi. En son motorine yapılması beklenen 6.69 TL'lik zam iptal edilirken bu gece yarısı da motorinde 12.45 TL, benzinde 3.68 TL fiyat artışı kaydedilecekti.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi! Artışı devlet üstlenecek

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye, savaştan kaynaklanan petrol fiyatı dalgalanmalarının önüne geçerek akaryakıt fiyatlandırmalarında eşel mobil sistemine geçti. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi! Artışı devlet üstlenecek

Buna göre uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyacak artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 757i kadar azaltılarak uygulanacak.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi! Artışı devlet üstlenecek

Söz konusu kararda şöyle denildi:

"2/3/2026 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarının %75'i kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen azalış tutarının %75'i kadar artış yapılmak suretiyle 2/3/2026 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır."

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi! Artışı devlet üstlenecek

EŞEL MOBİL NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarındaki dönemlik artışların enflasyona bağlı etkilerinin önüne geçmek amacıyla uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar dolayısıyla oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlayan sitem eşel mobil olarak tanımlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt zammı için hükümetten fren! Eşel Mobil kalkanı yeniden masada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak
ETİKETLER
#haber
#Metinden Video
#Uyumluluk
#tağşiş listesi
#Mantıklı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.