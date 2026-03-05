İran'a ABD-İsrail saldırısı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması gibi gelişmeler petrol varil fiyatlarında ciddi fiyat dalgalanmalarını beraberinde getirdi.

HABERİN ÖZETİ Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi! Artışı devlet üstlenecek Türkiye, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi gelişmelerin neden olduğu petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek amacıyla akaryakıt fiyatlandırmalarında eşel mobil sistemine geçti. Sistem kapsamında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyacak artışlarda, ÖTV tutarları artışın %75'i kadar azaltılarak uygulanacak. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemlik artışların enflasyona bağlı etkilerinin önüne geçmek amacıyla uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar dolayısıyla oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlıyor. Daha önce motorine yapılması beklenen 6.69 TL'lik zam iptal edilmişti. Bu gece yarısı motorinde 12.45 TL, benzinde 3.68 TL fiyat artışı kaydedilecekti.

Türkiye'den artan petrol fiyatlarıyla ilgili önemli bir hamle geldi. En son motorine yapılması beklenen 6.69 TL'lik zam iptal edilirken bu gece yarısı da motorinde 12.45 TL, benzinde 3.68 TL fiyat artışı kaydedilecekti.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye, savaştan kaynaklanan petrol fiyatı dalgalanmalarının önüne geçerek akaryakıt fiyatlandırmalarında eşel mobil sistemine geçti. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyacak artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 757i kadar azaltılarak uygulanacak.

Söz konusu kararda şöyle denildi:

"2/3/2026 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarının %75'i kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen azalış tutarının %75'i kadar artış yapılmak suretiyle 2/3/2026 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır."

EŞEL MOBİL NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarındaki dönemlik artışların enflasyona bağlı etkilerinin önüne geçmek amacıyla uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar dolayısıyla oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlayan sitem eşel mobil olarak tanımlanıyor.