Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ikinci yarısında Bursa'yı Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren ağına bağlayacaklarını aktararak, Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakika, İstanbul'a ise 1 saat 15 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını vurguladı. Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerle Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini vurguladı. İşte o açıklamadan detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 22:13

Bakan , Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi "Delice-Çorum" etabında inceleme yaptıktan sonra işçilerle iftarda bir araya geldi. Uraloğlu, Sungurlu şantiyesinde düzenlenen iftar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin ramazan ayını tebrik etti.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde coğrafi konumun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunun 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak

SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

Ankara-Samsun hattının yanı sıra Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demir yolu projelerinin devam ettiğini, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de gündemde olduğunu dile getiren Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerle Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini vurguladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi'nin stratejik öneme sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, 125 kilometre uzunluğundaki hattın Marmaray üzerindeki trafiği rahatlatacağını, İstanbul'un iki büyük havalimanının ilk kez demir yoluyla birbirine bağlanacağını söyledi.

Projenin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünün altını çizen Uraloğlu, proje için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC, Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasıyla ön mutabakata vardıklarını aktardı.

Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak

Uraloğlu, "Toplam 6,75 milyar dolar sağlayacak bu anlaşma, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi ünvanını da taşıyor. İhale ilanı geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu, 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu hattımız, Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında yeni bir çağ açacak." diye konuştu.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu açıkladı! 5 ülkeye 6 Mart tarihine kadar sefer yok
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
ETİKETLER
#abdulkadir uraloğlu
#finansman
#Hızlı Tren
#Demiryolu Projesi
#Ankara Samsun
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.