Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi "Delice-Çorum" etabında inceleme yaptıktan sonra işçilerle iftarda bir araya geldi. Uraloğlu, Sungurlu şantiyesinde düzenlenen iftar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin ramazan ayını tebrik etti.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde coğrafi konumun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunun 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

Ankara-Samsun hattının yanı sıra Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demir yolu projelerinin devam ettiğini, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de gündemde olduğunu dile getiren Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerle Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini vurguladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi'nin stratejik öneme sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, 125 kilometre uzunluğundaki hattın Marmaray üzerindeki trafiği rahatlatacağını, İstanbul'un iki büyük havalimanının ilk kez demir yoluyla birbirine bağlanacağını söyledi.

Projenin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünün altını çizen Uraloğlu, proje için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC, Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasıyla ön mutabakata vardıklarını aktardı.

Uraloğlu, "Toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak bu anlaşma, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi ünvanını da taşıyor. İhale ilanı geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu, 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu hattımız, Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında yeni bir çağ açacak." diye konuştu.



