Gündem
Bakan Uraloğlu açıkladı! 5 ülkeye 6 Mart tarihine kadar sefer yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e 6 Mart tarihine kadar seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise planlanan tüm uçuşlar 3 Mart tarihine kadar iptal edildi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! 5 ülkeye 6 Mart tarihine kadar sefer yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail tarafından 'a 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen saldırılar sonrasında bölgedeki hava sahalarına ve Türk taşıyıcılarına ilişkin son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Süreci anlık olarak takip ettiklerini belirten Uraloğlu, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini ve bu süreçten etkilenen tek uçağının bu olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu kaydeden söyledi. AJet'in İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının bulunmadığını belirtti.

Bakan Uraloğlu açıkladı! 5 ülkeye 6 Mart tarihine kadar sefer yok

UÇUŞ EKİPLERİ TÜRKİYE'YE ULAŞTIRILDI

Tahran'da bulunan THY ve Pegasus ekipleri ile temsilcilerinin Tahran Büyükelçiliği'nin tahliye planı çerçevesinde Türkiye'ye ulaştırıldığını belirten Uraloğlu, Tailwind'in Irak'taki kiralık uçağının ekipleri için de Bağdat Büyükelçiliği ile irtibat kurulduğunu ve ekiplerin Bağdat'ta beklediğini aktardı. Uraloğlu, THY başta olmak üzere Türk taşıyıcılarının Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ekipleri bulunduğunu ancak bu ülkelerde ciddi bir risk bulunmadığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu açıkladı! 5 ülkeye 6 Mart tarihine kadar sefer yok

"5 ÜLKEYE 6 MART'A KADAR SEFER YOK"

Bakan Uraloğlu, taşıyıcıların kısıtlı hava sahalarından geçecek uçakların rotalarını kaçınma yapacak şekilde planladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart tarihine kadar iptal edildi. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart'a kadar İran'a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart tarihine kadar iptal edildi"

