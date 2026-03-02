Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'da rejimin değiştiğini öne sürdü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran'daki operasyonlar hakkında gazetecilere bilgi verdi. Bakan Hegseth, İran'ın füzelerinin artık bir tehdit olmadığını söyledi ve İran'da rejimin değiştiğini öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'da rejimin değiştiğini öne sürdü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 16:48

ve İsrail'in 'a yönelik saldırıları devam ederken Pete Hegseth, gazetecilere basın açıklamasında bulundu. İran'ın nükleer şantaj amacıyla 'konvansiyonel kalkan görevi görecek güçlü füzeler' inşa ettiğini söyleyen Hegseth, İran füzelerinin artık tehdit olmaktan çıktığını ifade etti.

Bakan Hegseth, İran'daki savaşın 'rejim değişikliği savaşı olmadığını fakat buna rağmen rejimin değiştiğini öne sürdü. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söyleyen Hegseth, ''Her geçen gün kapasitemiz artarken İran’ın kapasitesi azalıyor." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'da rejimin değiştiğini öne sürdü

İran halkına seslenen ABD'li bakan, "Umarız İran halkı bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump, bu konuda çok netti şimdi zaman, sizin zamanınız dedi. İran güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum, akıllıca ve doğru karar verin" ifadelerini kullandı.

Hegseth, İran yönetimine dair de şunları söyledi:

''Amerika’ya ölüm’, ‘İsrail’e ölüm’ sloganları atan rejimin ABD ve İsrail’den ölüm hediyesini aldığı ve bunun için özür dilemediğimizi açıkça söylüyoruz.''

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'da rejimin değiştiğini öne sürdü

"Bugün. çaresizlik içinde düşman maskeleri düştü" diyen Hegseth, "İran İHA'ları ve füzeleri, komşularının otellerine, havaalanlarına, apartmanlarına ve diğer sivil hedeflerine ayrım gözetmeksizin saldırıyor. On yıllardır korkakça terörist taktikler kullanan bir rejimden gelen alçak taktikler bunlar." açıklamasında bulundu.

''DAHA FAZLA KAYIP VERME İHTİMALİMİZ VAR''

Savunma Bakanı Hegseth'in ardından açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise ABD'nin askeri gücünü saldırılarla gösterdiğini söyledi. Caine, “Askeri operasyonumuzun amaçlarını gerçekleştirmesi zaman alacak. Daha fazla kayıp verme ihtimalimiz de var. Büyük bir operasyondayız” dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'da rejimin değiştiğini öne sürdü

ABD'li bakan Caine, "Bu tek bir günlük ya da tek bir gecelik operasyon değildi. Saldırılarımızın sonuçlarını değerlendireceğiz. Gerekiyorsa uzun menzilli kapasitemizle ya da gerektiği şekilde saldırılarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump 'yok ettik' demişti! Bir kez daha İran'da nükleer tesisler hedef alındı
Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı
ETİKETLER
#abd
#iran
#savunma bakanı
#Nükleer Anlaşma
#Pete Hegseth
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.