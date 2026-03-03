Akaryakıt zammı için hükümetten fren! Eşel Mobil kalkanı yeniden masada

EŞEL MOBİL TEKRAR MASADA

Buna göre, Hazine, petrol fiyatlarındaki artış kadar miktarın ÖTV’den düşürülmesini sağlayan Eşel Mobil sistemini tekrar gündeme aldı. Eğer çalışma olumlu sonuçlanırsa, yarın gelmesi beklenen 6,69 TL’lik zammın tamamı veya bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Böylece küresel savaşın faturası, vatandaşın deposuna doğrudan yansıtılmamış olacak.