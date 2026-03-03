Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Akaryakıt zammı için hükümetten fren! Eşel Mobil kalkanı yeniden masada

Mart 03, 2026 13:51
1
motorin fiyatı akaryakıt zammı

Ortadoğu’da yaşanan savaş, enerji piyasasında kırmızı alarma neden oldu. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması brent petrolü 80 dolara taşırken, yarın pompaya yansıyacak olan 6,69 TL’lik dev zamla birlikte motorin fiyatı 70 lira sınırına dayandı.

2
fahiş artışı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan ve Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, fahiş artışın vatandaşa yansımaması için "Eşel Mobil" sistemi yeniden gündeme alındı.
 

3
savaş ateşi

Ortadoğu’daki savaş ateşinin brent petrolü 80 dolar eşiğine taşıması, Türkiye’de motorin fiyatlarını 70 TL sınırına getirdi. Ancak edinilen bilgilere göre, hükümet, vatandaşın üzerindeki bu ağır yükü hafifletmek için en kritik silahı olan "Eşel Mobil" sistemini yeniden devreye almaya hazırlanıyor.
 

4
Deutsche Bank ve JP Morgan

Deutsche Bank ve JP Morgan analistleri, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kaldığı her günün petrolü 120 dolara, uzun süreli bir belirsizliğin ise 200 dolara taşıyabileceğini düşünüyor.
 

5
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, petrol fiyatlarındaki bu olağandışı yükselişin enflasyon ve tüketici üzerindeki etkilerinin titizlikle incelendiğini bildirdi. Şu an bir 'etki analizi' çalışmasının yürütüldüğünü aktaran yetkililer, hafta içinde netleşecek kararla, artışın doğrudan pompaya yansımaması için devletin vergi gelirlerinden feragat edeceği bir model üzerinde durulduğunu vurguladı.
 

6
EŞEL MOBİL TEKRAR MASADA

EŞEL MOBİL TEKRAR MASADA

Buna göre, Hazine, petrol fiyatlarındaki artış kadar miktarın ÖTV’den düşürülmesini sağlayan Eşel Mobil sistemini tekrar gündeme aldı. Eğer çalışma olumlu sonuçlanırsa, yarın gelmesi beklenen 6,69 TL’lik zammın tamamı veya bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Böylece küresel savaşın faturası, vatandaşın deposuna doğrudan yansıtılmamış olacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.