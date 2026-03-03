Akaryakıt zammı için hükümetten fren! Eşel Mobil kalkanı yeniden masada

Kategoriler
Ortadoğu’da yaşanan savaş, enerji piyasasında kırmızı alarma neden oldu. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması brent petrolü 80 dolara taşırken, yarın pompaya yansıyacak olan 6,69 TL’lik dev zamla birlikte motorin fiyatı 70 lira sınırına dayandı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan ve Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, fahiş artışın vatandaşa yansımaması için "Eşel Mobil" sistemi yeniden gündeme alındı.
Ortadoğu’daki savaş ateşinin brent petrolü 80 dolar eşiğine taşıması, Türkiye’de motorin fiyatlarını 70 TL sınırına getirdi. Ancak edinilen bilgilere göre, hükümet, vatandaşın üzerindeki bu ağır yükü hafifletmek için en kritik silahı olan "Eşel Mobil" sistemini yeniden devreye almaya hazırlanıyor.
Deutsche Bank ve JP Morgan analistleri, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kaldığı her günün petrolü 120 dolara, uzun süreli bir belirsizliğin ise 200 dolara taşıyabileceğini düşünüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, petrol fiyatlarındaki bu olağandışı yükselişin enflasyon ve tüketici üzerindeki etkilerinin titizlikle incelendiğini bildirdi. Şu an bir 'etki analizi' çalışmasının yürütüldüğünü aktaran yetkililer, hafta içinde netleşecek kararla, artışın doğrudan pompaya yansımaması için devletin vergi gelirlerinden feragat edeceği bir model üzerinde durulduğunu vurguladı.
Buna göre, Hazine, petrol fiyatlarındaki artış kadar miktarın ÖTV’den düşürülmesini sağlayan Eşel Mobil sistemini tekrar gündeme aldı. Eğer çalışma olumlu sonuçlanırsa, yarın gelmesi beklenen 6,69 TL’lik zammın tamamı veya bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Böylece küresel savaşın faturası, vatandaşın deposuna doğrudan yansıtılmamış olacak.