Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, perşembe günü yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Özetle

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

17 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den alınan verilere göre cuma günü 17 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da etkili olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, geceden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu