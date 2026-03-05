Menü Kapat
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; perşembe günü yurdun büyük bölümünde yağış yok ancak hava çok bulutlu seyredecek. İstanbul'da gece saatlerinde yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı. Cuma günü ise 17 ilde kar bekleniyor.

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 07:57
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 08:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, perşembe günü yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mart 2026 tarihli raporuna göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, sabah Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, akşam ve gece ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Cuma günü 17 ilde (Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan) yoğun kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

17 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den alınan verilere göre cuma günü 17 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, geceden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
