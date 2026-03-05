Meteoroloji 17 ili uyardı: Kar yağışı geliyor!

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, perşembe günü yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji'den alınan verilere göre cuma günü 17 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da etkili olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, geceden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu