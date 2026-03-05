4 Mart Çarşamba reyting sonuçları 2026: Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı, Gaziantep F.K.-Fenerbahçe maçı...Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
4 Mart 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasında sıkça konuşuluyor. Dün akşam Eşref Rüya ve Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, Sahipsizler dizisi final bölümüyle son kez ekranlarda yer aldı. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası grup maçları kapsamında Gaziantep F.K.-Fenerbahçe maçı milyonlarca futbolseveri ekran başına topladı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı...
4 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler, Now TV’de Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, ATV’de Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep F.K. ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Nefes kesen yapımların sona ermesiyle de Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında reyting sonuçları merak edilmeye başlandı...
Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 35. Bölümüyle, Now TV’de Yeraltı dizisi 6. Bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler dizisi 51. ve final bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TRT1’de yabancı sinema Çağrı, Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de Survivor Ünlüler Gönüllüler ekranlarda yer alırken, ATV’de Gaziantep F.K.-Fenerbahçe maçı futbol severlere heyecanlı anlar yaşattı.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 4 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.