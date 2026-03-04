Ortalığı savaş alanına çevirdi: Berberde böyle ateş etti Dehşet anları kamerada!

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde korku dolu anlar! Kimliği belirlenemeyen bir kişi, berber dükkanına girerek adeta dehşet saçtı. Şüpheli tabanca ile defalarca ateş açarken işyeri sahibi berber koltuğunu kendisine siper ederek kendisini kurtardı. Küçük çocuğunu koşarak dışarı kaçan baba görüntülere yansıdı. Ancak işyerinde bulunan bir kişi yaralandı. Dehşet anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Silah seslerini duyan çevredekiler olay yerine gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Özetle