Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Ortalığı savaş alanına çevirdi: Berberde böyle ateş etti Dehşet anları kamerada!

’nın ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde korku dolu anlar! Kimliği belirlenemeyen bir kişi, berber dükkanına girerek adeta dehşet saçtı. Şüpheli tabanca ile defalarca ateş açarken işyeri sahibi berber koltuğunu kendisine siper ederek kendisini kurtardı. Küçük çocuğunu koşarak dışarı kaçan baba görüntülere yansıdı. Ancak işyerinde bulunan bir kişi yaralandı. Dehşet anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Silah seslerini duyan çevredekiler olay yerine gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Ortalığı savaş alanına çevirdi: Berberde böyle ateş etti Dehşet anları kamerada!

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir berber dükkanına giren kimliği belirsiz şüpheli, silahla ateş açarak bir kişiyi yaraladı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da bir berber dükkanına giren kimliği belirsiz şüpheli tabancayla ateş açtı.
Saldırıda dükkanda bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaldırımda otururken bir anda kurşunların hedefi oldular!
Berberde kanlı hesaplaşma! Dehşet anları kamerada
Berber makasla dehşet saçtı! Uyuşturucu etkisinde komşusunu takıntı yaptı
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.