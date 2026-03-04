Diyarbakır'da devrilen tır 7 araca işte böyle çarptı! O anlar kamerada

Kategoriler
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Konak Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde akılalmaz kaza! Seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek, 7 araca çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Öte yandan, tırın kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.