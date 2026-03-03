Menü Kapat
Ekonomi
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçlar ne zaman duyurulacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının cevapları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci etap etap devam ediyor. 75 ilde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gözler TOKİ İstanbul kura tarihlerine çevrildi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimine ise 1 milyon 235 bin 169 vatandaş katılım sağlayacak. Başvuru yapan milyonlarca vatandaş TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi ve sonuç sorgulama ekranı...

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2026 ne zaman sorusu, Mart ayının gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından açıklanan bilgilere göre proje kapsamında bugüne kadar 75 ilimizde kura çekimi gerçekleştirildi ve 331 bin 833 konutun hak sahibi belirlendi. Bu hafta ise 4 ilimizde daha kura çekimi gerçekleştirilecek. Böylelikle 71 bin 799 konutun daha hak sahibi belli olacak. Açıklanan son takvimin ardından ise proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği ve başvurunun gerçekleştirildiği TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ise gündem oldu. Başvuru yapan milyonlarca vatandaş tarafından TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura çekiminin 9-15 Mart tarihleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor. TOKİ İstanbul kura çekiminin Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere iki farklı tarihlerde yapılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bu hafta sonu yayınlanması beklenen TOKİ haftalık kura takviminde İstanbul'un yer alacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı. Bu hafta TOKİ 500 bin sosyal kapsamında kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:

3 Mart 2026 Salı - Ankara

4 Mart 2026 Çarşamba - Muğla

6 Mart 2026 Cuma - İzmir/Hatay

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul , kura çekiminin ardından açıklanacak. Kura çekiminin bütün ilçelerde tamamlanmasının ardından TOKİ resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçlarını duyuracak. Genel olarak TOKİ tarafından kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından yoğunluğa bağlı olarak 2 saat içerisinde sisteme yükleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura çekiminin tamamlanmasının ardından sisteme yüklenecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listelerine PDF formatında erişim sağlayacak. Ayrıca vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerindeki "Konut Noter Kurası Sonuç Sorgulama" ekranı aracılığıyla da TOKİ İstanbul kura sonuçlarına erişim sağlayarak, hak sahipliği durumunu kontrol edebilecek. Sonuçların sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayınını izleyerek anlık olarak sonuçlara erişim sağlayabilecek.

