TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2026 ne zaman sorusu, Mart ayının gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre proje kapsamında bugüne kadar 75 ilimizde kura çekimi gerçekleştirildi ve 331 bin 833 konutun hak sahibi belirlendi. Bu hafta ise 4 ilimizde daha kura çekimi gerçekleştirilecek. Böylelikle 71 bin 799 konutun daha hak sahibi belli olacak. Açıklanan son takvimin ardından ise proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği ve başvurunun gerçekleştirildiği TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ise gündem oldu. Başvuru yapan milyonlarca vatandaş tarafından TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçlar ne zaman duyurulacak? TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2026 için henüz resmi açıklama yapılmazken, 9-15 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor; ülke genelinde ise 75 ilde 331 binden fazla konutun hak sahipliği belirlendi ve bu hafta 4 ilde daha kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2026 için resmi açıklama yapılmamış olsa da, 9-15 Mart tarihleri arasında Avrupa ve Anadolu yakası için farklı tarihlerde yapılması tahmin ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a göre, bugüne kadar 75 ilde 331.833 konutun hak sahibi belirlendi. Bu hafta, 3 Mart 2026 Salı Ankara, 4 Mart 2026 Çarşamba Muğla, 6 Mart 2026 Cuma İzmir/Hatay'da kura çekimi yapılacak. İstanbul kura sonuçları, çekimin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden PDF listeleriyle öğrenilebilecek. Resmi makamlardan İstanbul kurasıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı, ancak haftalık kura takviminde yer alması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura çekiminin 9-15 Mart tarihleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor. TOKİ İstanbul kura çekiminin Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere iki farklı tarihlerde yapılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bu hafta sonu yayınlanması beklenen TOKİ haftalık kura takviminde İstanbul'un yer alacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı. Bu hafta TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:

3 Mart 2026 Salı - Ankara

4 Mart 2026 Çarşamba - Muğla

6 Mart 2026 Cuma - İzmir/Hatay

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, kura çekiminin ardından açıklanacak. Kura çekiminin bütün ilçelerde tamamlanmasının ardından TOKİ resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçlarını duyuracak. Genel olarak TOKİ tarafından kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından yoğunluğa bağlı olarak 2 saat içerisinde sisteme yükleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura çekiminin tamamlanmasının ardından sisteme yüklenecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listelerine PDF formatında erişim sağlayacak. Ayrıca vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerindeki "Konut Noter Kurası Sonuç Sorgulama" ekranı aracılığıyla da TOKİ İstanbul kura sonuçlarına erişim sağlayarak, hak sahipliği durumunu kontrol edebilecek. Sonuçların sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayınını izleyerek anlık olarak sonuçlara erişim sağlayabilecek.