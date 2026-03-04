Altın fiyatlarında kritik düşüş! Gram altın ne kadar oldu? İşte 4 Mart 2026 güncel altın fiyatları

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik artan hava saldırıları karşısında güvenli limanlara olan yöneliş arttı. Haftaya ciddi artışlarla başlayan altın fiyatları dün bir anda çakıldı. 7 bin 600 seviyesinden 7 bin 200'e kadar gerilene altın bugün de yön arayışında. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları...