 | Özge Sönmez

Savaşın maliyeti dudak uçuklattı! 24 saatte milyon dolarlar buhar oldu

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar günlerdir devam ederken, ABD ordusunun başlattığı harekatın maliyeti belli oldu. Savaşın 24 saatteki maliyeti dudak uçuklattı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 12:04

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırılarının 5. gününde de çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Karşılıklı füze yağmuru bir an olsun durmazken, Orta Doğu'daki yangın da yavaş yavaş komşu ülkelere yayılmaya başladı. İran'ın 'nı kapatma kararı sevkiyatları durdurdu, petrol ve altında fiyatlar dalgalandı.

Savaşın maliyeti dudak uçuklattı! 24 saatte milyon dolarlar buhar oldu

MİLYONLARCA DOLAR BUHAR OLDU

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken, ABD ordusunun İran'a yönelik askeri harekatının ilk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcadığı hesaplandı. Söz konusu tutar, tahmini olarak 2026 mali yılı savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1'ine karşılık geliyor. CENTCOM'a göre ABD ordusu, İran'a yönelik askeri harekatı kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçakları, F-22, F-35 ve F-16 savaş uçakları, A-10 taarruz uçakları ve EA-18G elektronik savaş uçakları kullanıldı.

Savaşın maliyeti dudak uçuklattı! 24 saatte milyon dolarlar buhar oldu

Operasyonda ayrıca MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları, nükleer güçle çalışan uçak gemileri, güdümlü füze destroyerleri ile Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) füze savunma sistemleri yer aldı.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Üssü'nden kesintisiz uçuş gerçekleştiren dört B-2 hayalet bombardıman uçakları 907 kilogram Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) mühimmatıyla hedefleri vurdu.

Yüksek bakım gereksinimi ve 18 bin 143 kilogram mühimmat taşıma kapasitesiyle bilinen B-2 uçaklarının operasyon maliyeti, uçuş saatleri, bakım giderleri ve ABD Savunma Bakanlığının 2025 ve 2026 bütçe taleplerindeki mühimmat verileri dikkate alındığında, tek başına yaklaşık 30,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

UÇAKLAR, JETLER, SAVAŞ GEMİLERİ...

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı bilgilere göre, F-18, F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçaklarının yoğun şekilde kullanılması ilk saldırılarda etkili oldu.

ABD Savunma Bakanlığının 2025 ve 2026 bütçe talepleri, uçuş saatleri, bakım giderleri ve mühimmat verileri esas alındığında, söz konusu sortilerin maliyetinin yaklaşık 271,34 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Savaşın maliyeti dudak uçuklattı! 24 saatte milyon dolarlar buhar oldu

Ayrıca, EA-18G Growler, A-10C Thunderbolt ve MQ-9 Reaper gibi özel görev uçaklarının yanı sıra Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (LUCAS) de operasyonda kritik rol oynadı.

Operasyonlarda kritik rol oynayan ekipmanların ve savaş uçaklarının yanı sıra P-8 deniz devriye uçakları, RC-135 keşif uçakları, havada yakıt ikmal tankerleri ve kara konuşlu HIMARS bataryalarının da dahil edilmesiyle hava ve kara unsurlarının toplam maliyetinin yaklaşık 423,57 milyon dolara ulaştığı hesaplandı.

Bölgede görev yapan iki ABD uçak gemisi grubu, USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford da saldırıya katıldı.

Uçak gemilerinin beraberindeki destroyerler ve kıyı muharebe gemileriyle birlikte günlük işletme maliyetinin tahmini 15 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

CENTCOM ayrıca donanmanın çok sayıda Tomahawk füzesi konuşlandırdığına ilişkin görüntüler paylaştı.

Kesin sayı açıklanmasa da yaklaşık 200 Tomahawk füzesinin ateşlendiği ve bunun mühimmat maliyetinin toplamda yaklaşık 340,4 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Tüm kalemler toplandığında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk günkü tahmini maliyetinin 779,14 milyon dolar seviyesinde olduğu ve söz konusu tutarın 2026 mali yılı savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1'ine karşılık geldiği tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail, Tahran'da havalimanını vurdu: Askeri ve sivil uçaklar imha edildi
Hizbullah İran savaşına dahil oldu, İsrail'den Lübnan'ı ateş hattına aldı: Çok sayıda ölü yaralı var
Netanyahu'nun İran konusunda hevesi kursağında kalabilir! Trump ile ters düşebilirler!
ETİKETLER
#hürmüz boğazı
#Füze Saldırıları
#Orta Doğu Gerginliği
#İran Abd Çatışması
#Askeri Harekat Maliyeti
#Ekonomi
