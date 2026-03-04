Menü Kapat
Hizbullah İran savaşına dahil oldu, İsrail'den Lübnan'ı ateş hattına aldı: Çok sayıda ölü yaralı var

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken Lübnan'da bulunan İran destekli Hizbullah örgütü de resmen savaşa katıldığını açıkladı. Hizbullah'ın bu kararının ardından İsrail, Lübnan'a düzenlendiği hava saldırılarına ek olarak kara harekatı kararı aldı. Hizbullah ve İsrail arasında da başlayan saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

yangın yerine döndü. ABD ve 'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Tahran da bölgedeki ABD üslerine karşı misillemelerini sürdürüyor. İran'a destek vermek amacıyla 'da bulunan örgütü de savaşa dahil olduğunu açıkladı ve İsrail'e tehditler savurdu. Lübnan ile ateşkese rağmen saldırılarından vazgeçmeyen İsrail ise bombalarının yönünü yeniden Lübnan'a çevirdi ve Hizbullah'a yönelik nokta saldırıları sürdü. Bu saldırıların yanı sıra İsrail kara harekatı başlatacağını da duyurdu ve birlikler sınırı geçti, topçu atışları gerçekleştirildi.

Hizbullah İran savaşına dahil oldu, İsrail'den Lübnan'ı ateş hattına aldı: Çok sayıda ölü yaralı var

''HİZBULLAH'IN KALESİ''NE HAVA SALDIRISI

İsrail'in, Lübnan'da son olarak 'Hizbullah'ın kalesi' olarak bilinen Dahiye'de 3 hava saldırısı düzenledi. sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta Hizbullah'a ait altyapılara saldırılar başlatıldığı" ifade edildi.

Hizbullah İran savaşına dahil oldu, İsrail'den Lübnan'ı ateş hattına aldı: Çok sayıda ölü yaralı var

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk ve Hedes mahallerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

https://x.com/AvichayAdraee/status/2029085988903956706

ON BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 58 bin 64'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Lübnan genelindeki 321 barınma merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah İran savaşına dahil oldu, İsrail'den Lübnan'ı ateş hattına aldı: Çok sayıda ölü yaralı var

İSRAİL SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ, YARALANDI

İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı.

El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı ve 3 kişi de kayıp.

Hizbullah İran savaşına dahil oldu, İsrail'den Lübnan'ı ateş hattına aldı: Çok sayıda ölü yaralı var

Baalbek Belediye Başkanı Ahmed Zuhery et-Tufeyli, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Sebepsiz yere suçlar işleyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Düşmanın katliam yaptığı bu yerleşim kompleksinde yalnızca sivil aileler yaşıyor." dedi.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hizbullah İran savaşına dahil oldu, İsrail'den Lübnan'ı ateş hattına aldı: Çok sayıda ölü yaralı var

Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in, Aramun ve Sadiyat bölgelerine söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

