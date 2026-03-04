Hizbullah İran savaşına dahil oldu, İsrail'den Lübnan'ı ateş hattına aldı: Çok sayıda ölü yaralı var

Orta Doğu yangın yerine döndü. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Tahran da bölgedeki ABD üslerine karşı misillemelerini sürdürüyor. İran'a destek vermek amacıyla Lübnan'da bulunan Hizbullah örgütü de savaşa dahil olduğunu açıkladı ve İsrail'e tehditler savurdu. Lübnan ile ateşkese rağmen saldırılarından vazgeçmeyen İsrail ise bombalarının yönünü yeniden Lübnan'a çevirdi ve Hizbullah'a yönelik nokta saldırıları sürdü. Bu saldırıların yanı sıra İsrail kara harekatı başlatacağını da duyurdu ve birlikler sınırı geçti, topçu atışları gerçekleştirildi.

''HİZBULLAH'IN KALESİ''NE HAVA SALDIRISI

İsrail'in, Lübnan'da son olarak 'Hizbullah'ın kalesi' olarak bilinen Dahiye'de 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta Hizbullah'a ait altyapılara saldırılar başlatıldığı" ifade edildi.

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk ve Hedes mahallerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

https://x.com/AvichayAdraee/status/2029085988903956706

ON BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 58 bin 64'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Lübnan genelindeki 321 barınma merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ, YARALANDI

İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı.

El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı ve 3 kişi de kayıp.

Baalbek Belediye Başkanı Ahmed Zuhery et-Tufeyli, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Sebepsiz yere suçlar işleyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Düşmanın katliam yaptığı bu yerleşim kompleksinde yalnızca sivil aileler yaşıyor." dedi.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in, Aramun ve Sadiyat bölgelerine söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.