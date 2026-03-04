Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Netanyahu'nun İran konusunda hevesi kursağında kalabilir! Trump ile ters düşebilirler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'yi de arkasına alarak İran'da liderliği devirme yönündeki uzun süredir devam eden hedefine kavuştu. Fakat ABD Başkanı Donald Trump, İran hükümetini devirmenin en büyük önceliği olduğunu belirtmedi. Savaş haftalara yayılıp devam ettiği süre içerisinde hedeflerin değişebilme tehlikesi Trump ve Netanyahu'yu karşı karşıya getirebilir.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik ortak başlattıkları saldırılarda hem ABD Başkanı Binyamin Netanyahu hem de ABD Başkanı Donald Trump amacının rejim değişikliği olduğunu söyledi. Fakat İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ve çok sayıda üst düzey yöneticinin öldürülmesinden iki gün sonra Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, İran hükümetini devirmeyi en büyük önceliği olarak belirtmedi.

Netanyahu'nun İran konusunda hevesi kursağında kalabilir! Trump ile ters düşebilirler!

HABERİN ÖZETİ

Netanyahu'nun İran konusunda hevesi kursağında kalabilir! Trump ile ters düşebilirler!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarında başlangıçtaki "rejim değişikliği" hedefi, ABD'nin farklı önceliklere yönelmesiyle ayrışmış, ancak savaşın bitiş kararının ABD'de olduğu belirtilmiştir.
ABD ve İsrail, İran'a yönelik ortak saldırıların başlangıcında "rejim değişikliği" hedefiyle hareket etti.
İran liderinin ölümü sonrası ABD Başkanı Trump, hedefin füzeleri yok etmek ve nükleer silahlanmayı engellemek olduğunu belirterek rejim değişikliği vurgusundan uzaklaştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran halkına rejim değişikliği çağrısını sürdürdü.
ABD ve İsrail'in askeri harekat hedeflerinin farklılaştığı, savaşın ne zaman biteceğine dair nihai kararın ise ABD Başkanı Trump'ta olduğu ifade edildi.
Netanyahu'nun İran konusunda hevesi kursağında kalabilir! Trump ile ters düşebilirler!

NETANYAHU'NUN HEVESİ KURSAĞINDA KALABİLİR

Trump, ABD'nin amacının , İran'ın füzelerini ve donanmasını yok etmek ve nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu söyledi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de aynı gün yaptığı açıklamada, operasyonun 'rejim değiştirme savaşı' olmadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran halkına seslendi ve 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı. Fox News'e verdiği demeçte, "Öncelikle İran halkının kendi kaderini kontrol altına alması için koşulları oluşturacağız" dedi.

Netanyahu'nun İran konusunda hevesi kursağında kalabilir! Trump ile ters düşebilirler!

İKİ LİDERİN FARKLI HEDEFLERİ VAR

Reuters'e konuşan ve Beyaz Saray'ın hedeflerine aşina olan bir ABD yetkilisi, ABD ve İsrail'in hedefleri hakkında sorulan soruya cevaben, iki ülkenin askeri harekatlarının farklı hedeflere sahip olduğunu söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Rejim değişikliği onların hedeflerinden biri" dedi.

Trump'ın savaşa giden süreçte karar vermesinde de Netanyahu'nun etkili olduğu öne sürüldü. Trump ve Dışişleri Marco Rubio'nun ise bu konuya ilişkin çelişkili açıklamaları oldu.

Bakan Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin bu saldırıyı, İran'ın Tahran'a karşı planlanan İsrail eylemine misilleme yapacağı korkusuyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Rubio, "İsrail'in bir eylemde bulunacağını biliyorduk; bunun Amerikan kuvvetlerine yönelik bir saldırıyı tetikleyeceğini biliyorduk ve bu saldırıları başlatmadan önce önleyici bir şekilde harekete geçmezsek daha yüksek kayıplar vereceğimizi biliyorduk" dedi.

Netanyahu'nun İran konusunda hevesi kursağında kalabilir! Trump ile ters düşebilirler!

Trump, İsrail'in ABD'yi çatışmaya ittiği yönündeki iddiaları reddetti, gazetecilere, ''"Belki de (İsrail'in) elini zorlamış olabilirim. Bu delilerle müzakereler yürütüyorduk ve benim görüşüme göre önce onlar saldıracaktı.'' ifadelerini kullandı.

TRUMP SAVAŞI ERKEN BİTİREBİLİR

Savaşın başlamasında İsrail'in payı olduğu bilinse de bitişi ABD tarafından olacağı herkes tarafından biliniyor. İsrailli yetkililer de savaşın ne zaman biteceğine nihayetinde Trump'ın karar vereceğini kabul ediyor.

Obama yönetimi döneminde İsrail'de görev yapmış eski ABD büyükelçisi Dan Shapiro, Trump'ın savaştan "erken bir çıkış yolu" aramaya karar verebileceğini söyledi.

Netanyahu'nun İran konusunda hevesi kursağında kalabilir! Trump ile ters düşebilirler!

Washington merkezli Atlantic Council düşünce kuruluşundan Shapiro, "Başkan Trump, Netanyahu'nun sona ermesini istediğinden önce bu operasyonun sonuna geldiğine karar verirse, yine de onu sona erdirecektir" dedi.

Başkan Trump, savaşın uzaması ve genişlemesiyle birlikte düşüncelerini etkileyebilecek iç baskılarla karşı karşıya.

