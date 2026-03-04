İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından paylaşım yaparak, "İran tarafından İsrail'i yok etme, ABD'yi, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etme ve İran halkını baskı altına alma planını sürdürmek üzere atanan herhangi bir lider, kesin bir şekilde ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değil" dedi.

https://x.com/Israel_katz/status/2029080566872580134

İsrail ordusuna bu görevi yerine getirmek için Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte talimat verdiğini kaydeden Katz, "İran'ın yeteneklerini ezmek ve İran halkının hükümeti devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli koşulları yaratmak amacıyla, ABD'li ortaklarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.