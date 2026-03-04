Kategoriler
ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA SON DURUM
ABD - İsrail - İran savaşı son dakika haberi... ABA ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları devam ederken Tahran'ın da misillemeleri sürüyor. İran son olarak ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. İran'ın başkent Tahran olmak üzere çok sayıda şehrine ise ABD ve İsrail savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi.
İşte ABD-İran-İsrail savaşının 5. gününde yaşanan son gelişmeler...
İSRAİL, TAHRAN'DA İRAN'IN SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ
İsrail ordusunun açıklamasına göre F-35, İran hava sahasında YAK-130 tipi uçağı düşürdü.
TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi. İsrail ordusu, Tahran'da İran yönetimini ait altyapı hedeflerine geniş saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
BAĞDAT'TA ABD ÜSSÜNE İHA'LI SALDIRI
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı’ndaki ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak’ta yayın yapan Alsumaria TV’nin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan ABD Victoria Üssü’ne İHA'yla gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar ve can kaybının yaşanmadı.
İRAN'IN YENİ LİDERİNE İSRAİL'DEN ÖLÜM TEHDİDİ
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından paylaşım yaparak, "İran tarafından İsrail'i yok etme, ABD'yi, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etme ve İran halkını baskı altına alma planını sürdürmek üzere atanan herhangi bir lider, kesin bir şekilde ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değil" dedi.
https://x.com/Israel_katz/status/2029080566872580134
İsrail ordusuna bu görevi yerine getirmek için Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte talimat verdiğini kaydeden Katz, "İran'ın yeteneklerini ezmek ve İran halkının hükümeti devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli koşulları yaratmak amacıyla, ABD'li ortaklarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İSRAİL BEYRUT'U VURDU
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine yeni hava saldırısında bulundu. Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde bir binanın hedef alınacağını duyurdu. Adraee açıklamasında paylaştığı haritada hedef alınacağını aktardığı binanın kırmızıya boyanmış fotoğrafını paylaştı.
Açıklamada Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesindeki söz konusu binanın Hizbullah’a ait olduğunu iddia eden Adraee, yapının 3 kilometreye kadar çevresinde bulunan Lübnanlılara evlerini boşaltarak bölgeden uzaklaşmaları gerektiği şeklinde tehditte bulundu.
İRAN FÜZESİNİN ENKAZI KUVEYT'TE SİVİL YERLEŞİM ALANINA DÜŞTÜ
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası üzerinde tespit edilen bir dizi düşman hava hedefinin tespit edilerek engellendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında vurulan bir füzenin enkazının sivil bir konuta düştüğünü belirten el-Atvan, ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcü Dr. Abdullah el-Sund yaşanan kazayı doğrulayarak, "11 yaşındaki bir kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasında bulundu. el-Sund aynı ailenin 4 üyesinin ise hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.
ABD, ORTA DOĞU'DAKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Orta Doğu'daki vatandaşlarını tahliye etmek için çalıştığını belirtti. Bölgedeki vatandaşlarının yardım almak için ABD Dışişleri Bakanlığı'na internet üzerinden başvuru yapması gerektiğini kaydeden Leavitt, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki Amerikalıların eve dönmelerine yardımcı olacak planlar üzerinde aktif olarak çalışıyor" açıklamasını yaptı.
HİZBULLAH İSRAİL'İ VURDU
Lübnan'da bulunan İran destekli Hizbullah örgütü, İsrail'in Hayfa şehrindeki bir askeri üssü füzelerle hedef aldı. İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssüne yönelik de bir dizi füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların başkent Beyrut'un güneyi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef alan bombardımana karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.
İRAN, ABD'NİN BAE KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRDI
İran misilleme saldırıları kapsamında ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan konsolosluğuna saldırı düzenledi. İnsansız hava aracıyla (İHA) ile düzenlenen saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tüm personelin güvende olduğu bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ortak operasyonlar kapsamında, İran'ın füze ve fırlatma rampalarını hedef aldığını belirten Rubio, "Bu yeteneklerinin yanı sıra donanmalarının da sistematik bir şekilde imhasını gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.