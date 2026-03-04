Samsung çektikçe uzayan ekran teknolojisini tanıttı

Samsung, ekranı yukarı doğru genişleterek daha fazla görüntüleme alanına sahip olabileceğiniz yepyeni bir sürgülü OLED panel prototipini görücüye çıkardı.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen MWC etkinliğindeki Samsung Display sergisinde paylaşılan bilgilere göre, söz konusu sürgülü panel henüz geliştirme aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla tasarımın cebimize girmesinin ne kadar süreceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Yeni prototipin çalışma mantığı şu şekilde:

Telefonun yan tarafındaki rayları yukarı doğru kaydırdığınızda üst kısımdan genişliyor ve ekstra ekran alanı adeta bir rulo gibi içeriden çıkarak kullanıma hazır hale geliyor. Cihazı yatay konuma getirdiğinizde ise çok daha uzun, geniş açılı bir ekran deneyimi elde etmiş oluyorsunuz.