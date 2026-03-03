Korkunç kaza kameralara yansıdı! Kırıkkale'de otomobil böyle savruldu

Kırıkkale'de, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. H.Y. idaresindeki otomobil, önünde seyreden S.T. yönetimindeki araca çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Sürücünün yaralandığı kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.