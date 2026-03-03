Menü Kapat
Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya, Bursa, Van, Gaziantep'te okulların tatil durumu!

Yarın okullar tatil mi 4 Mart Konya, Bursa, Gaziantep ve Van’da başta olmak üzere birçok ilde merak ediliyor. İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir lisede yaşanan ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından eğitim takvimi yeniden gündeme geldi. Bazı sendikaların iş bırakma kararı sonrası veliler ve öğrenciler 4 Mart 2026 Çarşamba günü için okulların açık olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan Meteoroloji’nin Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısı da kar tatili beklentisini artırdı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gözler valiliklerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. 4 Mart okullar tatil mi? İşte okulların güncel tatil durumu…

Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya, Bursa, Van, Gaziantep'te okulların tatil durumu!
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir lisede meydana gelen ve bir öğretmenin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırı sonrası gündemi yoğunlaştı. Sendikaların 1 günlük iş bırakma kararı ve bazı bölgeler için yapılan kar yağışı uyarıları, 4 Mart Çarşamba günü okulların durumunu merak konusu haline getirdi.

Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya, Bursa, Van, Gaziantep'te okulların tatil durumu!

BURSA, KONYA, VAN VE GAZİANTEP HAVA DURUMU

4 Mart 2026 Çarşamba günü için yapılan hava tahminlerine göre Konya’da az bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 9-12 derece aralığında, gece ise 0-2 derece seviyelerinde olması öngörülüyor. Yağış ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Hafif soğuk hava etkili olsa da buzlanma riskinin sınırlı olduğu tahmin ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya, Bursa, Van, Gaziantep'te okulların tatil durumu!

Bursa’da kapalı veya parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların gündüz 12-14 derece, gece 4-6 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Gaziantep’te açık ya da az bulutlu hava hakim olacak, gündüz sıcaklıkları 11-13 derece, gece ise 2-4 derece aralığında olacak. Van’da ise kapalı ve soğuk hava devam ediyor; gündüz sıcaklıklarının 3-5 derece, gece ise -5 ila -7 derece arasında olması beklenirken kar yağışı ihtimali ve mevcut kar örtüsü nedeniyle buzlanma riski bulunuyor.

Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya, Bursa, Van, Gaziantep'te okulların tatil durumu!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart 2026 Çarşamba günü için İstanbul’da resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Bazı sendikalar tarafından duyurulan iş bırakma eyleminin 1 günle sınırlı olduğu bildirildi. Bu kapsamda 4 Mart itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle 4 Mart Çarşamba günü için alınmış bir tatil kararı da bulunmuyor. Türkiye genelinde kar tatili kararlarının valilikler tarafından, yoğun kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları halinde ilan ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya, Bursa, Van, Gaziantep'te okulların tatil durumu!

KONYA OKULLAR TATİL Mİ 4 MART?

4 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla Konya’da okulların tatil edildiğine dair valilik ya da kaymakamlık kaynaklı resmi bir karar bulunmuyor. Hava tahminlerine göre kentte yağış beklenmezken, sıcaklık değerlerinin mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor.

Kar yağışı veya buzlanma riskinin düşük olması nedeniyle Konya’da eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Resmi bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda normal mesai düzeni geçerli olacak.

Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya, Bursa, Van, Gaziantep'te okulların tatil durumu!

BURSA, GAZİANTEP, VAN OKULLAR TATİL Mİ 4 MART?

Bursa ve Gaziantep için 4 Mart 2026 tarihinde alınmış herhangi bir kar tatili kararı bulunmuyor. Her iki ilde de hava koşullarının okul tatili gerektirecek düzeyde olmadığı tahmin ediliyor ve valiliklerden tatil yönünde bir açıklama yapılmadı.

Van’da ise soğuk hava ve kar ihtimali devam etmesine rağmen, şu ana kadar valilik tarafından ilan edilmiş resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Kar tatili kararlarının il bazında valilikler tarafından duyurulduğu hatırlatılırken, 4 Mart Çarşamba günü için belirtilen illerde eğitim faaliyetlerine ilişkin resmi bir değişiklik açıklanmadı.

