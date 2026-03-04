Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Hulusi Akar'dan İran'a uyarı: İncirlik Üssü'nün sahibi Türkiye'dir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası gündeme gelen İncirlik Üssü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef alan İran'ın Adana'daki İncirlik Üssü'ne de saldırma ihtimaline ilişkin konuşan Hulusi Akar, "İran 'Amerikan üssü' diyerek İncirlik'e saldırabilir ama bilsinler ki oranın sahibi Türkiye'dir. Üste bulunanların hepsi misafir" dedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 03:32
|
04.03.2026
04.03.2026
saat ikonu 03:52

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik' konferansına katıldı.

Konferansta söz alan Hulusi Akar, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü diye ‘İncirlik Üssü'ne herhangi bir saldırı gerçekleştirmemesi gerektiğini belirtip, İncirlik Üssü'nün sahibinin Türkiye olduğunun altını çizdi. Akar konuşmasında şunları söyledi:

Hulusi Akar'dan İran'a uyarı: İncirlik Üssü'nün sahibi Türkiye'dir

"İRAN İNCİRLİK'E SALDIRABİLİR"

"İsrail ile Amerika beraber oldular. Uçaklarıyla, düzeleriyle, balistik füzelerle karşılıklı olarak saldırılar oluyor. Bunun sonunda ekonomik anlamda, enerji taşımacılığı ve enerji güvenliği anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Göç dalgaları yaşanabilir. Herhangi bir şekilde bize karşı, İsrail ya da Amerika tarafından olmasa bile, İran tarafından ‘Amerikan üssü' denilerek İncirlik'e bir saldırı olabilir.

Hulusi Akar'dan İran'a uyarı: İncirlik Üssü'nün sahibi Türkiye'dir

"ORANIN SAHİBİ TÜRKİYE'DİR"

Ancak şunu bilin arkadaşlar, bu yanlış biliniyor. İncirlik Üssü'nün A'dan Z'ye, kapısından penceresine, tavanından bacasına kadar her şey Türkiye'nin kontrolünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündedir. Orada sadece Amerikanlar değil, ikili müttefiklerimiz, Katar, Suudi Arabistan, Amerika, Almanya, İspanya gibi müttefikimiz kim varsa hepsi misafir. Oranın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. İran'ın da bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla ‘Amerikalıları vuruyorum' diyerek, Türk üssüne herhangi bir müdahale olmaması lazım. Bunun bu şekilde olmayacağına inanıyoruz. Temennimiz de dileğimiz de budur."

SINIR GÜVENLİĞİNE VURGU YAPTI

Türkiye sınırlarının 7 gün 24 saat üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle korunduğunu aktaran Hulusi Akar, "Burada ciddi bir şekilde çatışmanın, çalışması var. Herkes kendince elindekini kullanıyor. Savaş çıkmadan önce yaptıklarınız neyse kullanılacak olan odur. Bu günlerden 10 yıl sonrasına, 50 yıl sonrasına çalışacağız. Siz ne kadar ne kadar iyi mühendis olursanız, siz ne kadar bu işi bilirseniz biz o kadar attığımızı vururuz. Bu bir mühendislik meselesidir. Bir çalışma meselesidir. Mehmetçiğe ne verirseniz, sahada o olur. O nedenle bugünlerden sonra bizim sanayimizi güçlendirmek için özellikle üniversiteler olarak, vakıflar olarak, devlet olarak bunun üzerinde durmamız lazım." dedi.

Hulusi Akar'dan İran'a uyarı: İncirlik Üssü'nün sahibi Türkiye'dir

"KİMSE ASKERİ GÜCÜMÜZÜ SINAMASIN"

Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlıkta adını tarihe altın harflerle yazdırdığını kaydeden Hulusi Akar, "Ne kadar güçlü olursak, o kadar caydırıcı oluruz. Ne kadar caydırıcı olursak, o kadar huzur içinde yaşarız. Kimse hudutlarımızdan şüphe etmesin. Mehmetçik 7 gün 24 saat, yaz-kış üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle ülkemizi korumaktadır. Herhangi bir şekilde kimse bunu sınamasın" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEN "BİZE DOKUNMAYIN" MESAJI

Diplomatik alanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gece gündüz muhataplarıyla görüşerek, ateşkesin sağlanması için çalışmakta olduğunu ifade eden Akar, Türkiye olarak ‘Bize dokunmayın' mesajının net bir şekilde verildiğini söyledi.

