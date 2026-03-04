Hulusi Akar'dan İran'a uyarı: İncirlik Üssü'nün sahibi Türkiye'dir

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik' konferansına katıldı.
Konferansta söz alan Hulusi Akar, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü diye ‘İncirlik Üssü'ne herhangi bir saldırı gerçekleştirmemesi gerektiğini belirtip, İncirlik Üssü'nün sahibinin Türkiye olduğunun altını çizdi. Akar konuşmasında şunları söyledi:
"İsrail ile Amerika beraber oldular. Uçaklarıyla, düzeleriyle, balistik füzelerle karşılıklı olarak saldırılar oluyor. Bunun sonunda ekonomik anlamda, enerji taşımacılığı ve enerji güvenliği anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Göç dalgaları yaşanabilir. Herhangi bir şekilde bize karşı, İsrail ya da Amerika tarafından olmasa bile, İran tarafından ‘Amerikan üssü' denilerek İncirlik'e bir saldırı olabilir.
Ancak şunu bilin arkadaşlar, bu yanlış biliniyor. İncirlik Üssü'nün A'dan Z'ye, kapısından penceresine, tavanından bacasına kadar her şey Türkiye'nin kontrolünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündedir. Orada sadece Amerikanlar değil, ikili müttefiklerimiz, Katar, Suudi Arabistan, Amerika, Almanya, İspanya gibi müttefikimiz kim varsa hepsi misafir. Oranın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. İran'ın da bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla ‘Amerikalıları vuruyorum' diyerek, Türk üssüne herhangi bir müdahale olmaması lazım. Bunun bu şekilde olmayacağına inanıyoruz. Temennimiz de dileğimiz de budur."
Türkiye sınırlarının 7 gün 24 saat üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle korunduğunu aktaran Hulusi Akar, "Burada ciddi bir şekilde çatışmanın, çalışması var. Herkes kendince elindekini kullanıyor. Savaş çıkmadan önce yaptıklarınız neyse kullanılacak olan odur. Bu günlerden 10 yıl sonrasına, 50 yıl sonrasına çalışacağız. Siz ne kadar ne kadar iyi mühendis olursanız, siz ne kadar bu işi bilirseniz biz o kadar attığımızı vururuz. Bu bir mühendislik meselesidir. Bir çalışma meselesidir. Mehmetçiğe ne verirseniz, sahada o olur. O nedenle bugünlerden sonra bizim sanayimizi güçlendirmek için özellikle üniversiteler olarak, vakıflar olarak, devlet olarak bunun üzerinde durmamız lazım." dedi.
Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlıkta adını tarihe altın harflerle yazdırdığını kaydeden Hulusi Akar, "Ne kadar güçlü olursak, o kadar caydırıcı oluruz. Ne kadar caydırıcı olursak, o kadar huzur içinde yaşarız. Kimse hudutlarımızdan şüphe etmesin. Mehmetçik 7 gün 24 saat, yaz-kış üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle ülkemizi korumaktadır. Herhangi bir şekilde kimse bunu sınamasın" şeklinde konuştu.
Diplomatik alanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gece gündüz muhataplarıyla görüşerek, ateşkesin sağlanması için çalışmakta olduğunu ifade eden Akar, Türkiye olarak ‘Bize dokunmayın' mesajının net bir şekilde verildiğini söyledi.