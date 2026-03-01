Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Editor
 Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran halkı için bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Haber Merkezi
01.03.2026
01.03.2026
Cumhurbaşkanı , komşu ülke 'ın dini lideri Ayetullah Ali 'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in saldırılar sonucu hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımlayarak, bölgede barış ve istikrar için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, Hamaney'in "dün gerçekleşen saldırılar sonucunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.
Erdoğan, İran halkına başsağlığı diledi ve Türkiye adına taziyelerini iletti.
Türkiye'nin, bölgede huzur, istikrar ve diplomasiye dönüş için çabalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

"ÜLKEM VE MİLLETİM ADINA TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"

Erdoğan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı

İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

https://x.com/RTErdogan/status/2028166060843696546

TGRT Haber
