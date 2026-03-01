Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından başladığı barış diplomasisine hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar
01.03.2026
01.03.2026
ABD ve İsrail'in 'a yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı , barış diplomasisini hızlandırdı. Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşerek bölgesel çatışma riskine karşı barış diplomasisini hızlandırdı ve diyalog çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından barış diplomasisini hızlandırdı.
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, müdahale edilmemesi halinde çatışmanın bölgesel ve küresel ciddi sonuçları olacağı endişesini dile getirerek diplomasi ve diyaloğun önemini vurguladı.
Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

Erdoğan, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.

https://x.com/iletisim/status/2028103481416925543

ERDOĞAN'DAN BİR TEMAS DAHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman'ın ardından Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile de görüştü. Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

https://x.com/iletisim/status/2028150448041906235

VON DER LEYEN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Akşamın ilerleyen dakikalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

ABD ve İsrail saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldürüldü! Saldırılarda 2. gün
İran'dan bölge ülkelerine uyarı: Hedef siz değilsiniz, ABD üsleri!
Hamaney'in öldürülmesinin ardından AB'den ilk açıklamalar: İran tarihinin kırılma anlarından biri
