Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'dan bölge ülkelerine uyarı: Hedef siz değilsiniz, ABD üsleri!

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından misilleme saldırılarını sürdüren İran'dan açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Yüksek Sekreteri Ali Larijani, komşu bölgelere ''Size saldırmak niyetinde değiliz'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 16:34

ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran misilleme saldırılarıyla ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Komşu bölgelere yapılan saldırıların ardından İran Konseyi Yüksek Sekreteri Ali Larijani, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

''SİZE SALDIRMAK NİYETİNDE DEĞİLİZ''

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Larijani, ülkenin bölgedeki ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef aldığını yazdı ve şunları ekledi:

"Bölge ülkelerine: Size saldırmak niyetinde değiliz. Ancak ülkelerinizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve Amerika Birleşik Devletleri bu güçlere dayanarak bölgede operasyonlar yürüttüğünde, bu üsleri hedef alacağız. Bu üsler bu ülkelerin toprakları değil; Amerikan topraklarıdır."

https://x.com/alilarijani_ir/status/2028084331638313169

''SALDIRILARA İZİN VERİLMEDİ!''

Öte yandan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nden de benzer bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, "Üzücü olan, bölge ülkelerinin, topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkça ilan etmelerine rağmen, ABD üsleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları için saldırıları engelleyememeleridir." ifadeleri kullanıldı.

İran'dan bölge ülkelerine uyarı: Hedef siz değilsiniz, ABD üsleri!

İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurmuş, saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran'dan bölge ülkelerine uyarı: Hedef siz değilsiniz, ABD üsleri!

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamaney'in öldürülmesinin ardından AB'den ilk açıklamalar: İran tarihinin kırılma anlarından biri
ABD ve İsrail saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldürüldü! Saldırılarda 2. gün
ETİKETLER
#ulusal güvenlik
#Dış Politika
#İran-abd Ilişkileri
#Bölgesel Gerilim
#İran-İsrail Çatışması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.