İran'dan bölge ülkelerine uyarı: Hedef siz değilsiniz, ABD üsleri!

ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran misilleme saldırılarıyla ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Komşu bölgelere yapılan saldırıların ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyi Yüksek Sekreteri Ali Larijani, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

''SİZE SALDIRMAK NİYETİNDE DEĞİLİZ''

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Larijani, ülkenin bölgedeki ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef aldığını yazdı ve şunları ekledi:

"Bölge ülkelerine: Size saldırmak niyetinde değiliz. Ancak ülkelerinizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve Amerika Birleşik Devletleri bu güçlere dayanarak bölgede operasyonlar yürüttüğünde, bu üsleri hedef alacağız. Bu üsler bu ülkelerin toprakları değil; Amerikan topraklarıdır."

https://x.com/alilarijani_ir/status/2028084331638313169

''SALDIRILARA İZİN VERİLMEDİ!''

Öte yandan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nden de benzer bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, "Üzücü olan, bölge ülkelerinin, topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkça ilan etmelerine rağmen, ABD üsleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları için saldırıları engelleyememeleridir." ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurmuş, saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.