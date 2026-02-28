Menü Kapat
 | Özge Sönmez

Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılara destek verdiği iddiaları! DMM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialara cevap verdi. Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılara destek verdiği iddiaları! DMM'den açıklama geldi
tarafından sosyal medyada yer alan ve ’nin ’a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM tarafından yapılan açıklamada iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Merkezin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tarafı olmadığı herhangi bir savaşta; hava, kara ve deniz unsurlarının operasyonel amaçlarla kullandırtılmayacağı belirtilerek, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik niteliği taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır. Türkiye’nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik hakları tam ve tartışmasızdır. Egemenlik alanlarımıza ilişkin tüm faaliyetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütülmektedir. Kamuoyunun, spekülatif ve mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

