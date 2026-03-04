Trafikte dehşet anları: Otomobil motosikleti böyle biçti! O anlar kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde D-817 karayolu üzerinde feci kaza! Seyir halindeki otomobille, B.E. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten yere savrulan 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı şahıslar İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevrede yapılan kamera incelemelerindeyse; motosiklet sürücüsünün kırmızı ışığı ve yanda bekleyen araçları hiçe sayarak yoluna devam ettiği ve o esnada otomobille çarpıştığı görüldü. Görüntüler, ışıklara uymanın öneminin gözler önüne sererken yaralı 2 şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

