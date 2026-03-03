Kamyon sürücüsü feci kazada can verdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yoğunoluk Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonu, seyir halindeyken sürücüsü İbrahim Çağında'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Korkunç kazada, 3 çocuk babasu kamyon sürücüsü İbrahim Çağında hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uçurumdan çıkardığı sürücünün cansız bedeni, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.