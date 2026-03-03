Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
11°
3. Sayfa
Editor
 Yasin Aşan

Kamyon sürücüsü feci kazada can verdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Hafriyat kamyonu, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü İbrahim Çağında hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü feci kazada can verdi
IHA
03.03.2026
18:22
03.03.2026
18:22

Hatay'ın Samandağ ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yoğunoluk Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonu, seyir halindeyken sürücüsü İbrahim Çağında'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kamyon sürücüsü feci kazada can verdi

Korkunç kazada, 3 çocuk babasu kamyon sürücüsü İbrahim Çağında hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü feci kazada can verdi

İtfaiye ekiplerinin uçurumdan çıkardığı sürücünün cansız bedeni, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TGRT Haber
