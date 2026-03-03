Menü Kapat
Bir haftada iki yağış sistemi geliyor! Tüm Türkiye etkilenecek: İstanbul Cuma günü hazır olsun

Mart 03, 2026 17:22
1
Bir haftada iki yağış sistemi geliyor! Tüm Türkiye etkilenecek: İstanbul Cuma günü hazır olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’ Karadeniz’den gelecek iki yağış sisteminin etkisi altında kalacak. Sistemlerin etkisiyle hava sıcaklığı birçok bölgede mevsim normalleinin altına düşecek.

2
Bir haftada iki yağış sistemi geliyor! Tüm Türkiye etkilenecek: İstanbul Cuma günü hazır olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Tekin, yurt genelinde önümüzdeki günlerde yaşanacak hava durumuna dair açıklamalarda bulundu. Tekin Türkiye’nin bu hafta art arda iki yağış sisteminin etkisi altında kalacağını söyledi.

3
Bir haftada iki yağış sistemi geliyor! Tüm Türkiye etkilenecek: İstanbul Cuma günü hazır olsun

Buna göre Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistemi yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış bırakacak ve perşembe günü itibariyle yağışlı hava yurdu terk edecek. Ancak cuma günü yine Karadeniz üzerinden gelen yeni yeni bir yağışlı sistemin yurdu etkileyecek.

Hava sıcaklığı yeni yağışlı sistemle birlikte yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalırken, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

4
Bir haftada iki yağış sistemi geliyor! Tüm Türkiye etkilenecek: İstanbul Cuma günü hazır olsun

YARIN PEK ÇOK BÖLGE YAĞIŞ ALACAK

Yarın, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yağış görüleceğini kaydeden Tekin, "Özellikle çarşamba günü Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde yağışları göreceğiz. Yine çarşamba günü Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde de yağışlar kuvvetli olacak." İfadelerini kullandı.

5
Bir haftada iki yağış sistemi geliyor! Tüm Türkiye etkilenecek: İstanbul Cuma günü hazır olsun

“HAKKARİ, ŞIRNAK ÇEVRELERİNDE KAR YAĞIŞI GÖRECEĞİZ”

Perşembe günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini belirten Tekin, "Hakkari, Şırnak çevrelerinde kar yağışı göreceğiz. Cuma günü ise yine Karadeniz üzerinden gelen ikinci bir yağışlı sistem ülkemizi etkileyecek." diye konuştu.

6
Bir haftada iki yağış sistemi geliyor! Tüm Türkiye etkilenecek: İstanbul Cuma günü hazır olsun

CUMA GÜNÜ YENİ YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ GELİYOR

Tekin, "Cuma günü Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekin, yurtta etkili olacak yağışlı sistemin yağış cinsinin genellikle kıyı kesimlerde ve güneyde yağmur ile sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söyledi.

7
Bir haftada iki yağış sistemi geliyor! Tüm Türkiye etkilenecek: İstanbul Cuma günü hazır olsun

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

Ankara'da üç gün yağış beklenmediğini bildiren Fevzi Burak Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların ise 10 ila 12 derece aralığında seyredeceğini aktardı.

İstanbul'da iki gün yağış görülmeyeceğini havanın parçalı az bulutlu olacağını kaydeden Tekin, "Cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı ise üç gün boyunca 11 ila 13 derece arasında seyredecek." dedi.

Tekin, İzmir'de ise iki gün parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını, cuma günü sağanak beklendiğini, sıcaklığın ise 18 ila 19 derece arasında seyredeceğini belirtti.

