Bir haftada iki yağış sistemi geliyor! Tüm Türkiye etkilenecek: İstanbul Cuma günü hazır olsun

Buna göre Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistemi yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış bırakacak ve perşembe günü itibariyle yağışlı hava yurdu terk edecek. Ancak cuma günü yine Karadeniz üzerinden gelen yeni yeni bir yağışlı sistemin yurdu etkileyecek.

Hava sıcaklığı yeni yağışlı sistemle birlikte yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalırken, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.