Savaşın faturası pompaya yansıyor! İşte gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyatlar

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Küresel ekonominin can damarı olan petrol piyasasındaki sert yükseliş, Türkiye’de pompa fiyatlarına da hızla yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6,70 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,50 TL zam yapılması bekleniyor.