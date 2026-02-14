Bulgaristan'da feci tır kazası! 2 Türk şoför yaşamını yitirdi

Kategoriler
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer, Sofya'da bir otoyol oldu.
Edinilen bilgiye göre, otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle büyük bir yangın çıkarken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bulgaristan'daki feci kazada tır şoförlerinin Türk olduğu ve ikisinin de yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Arızalanan tırını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.
Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.