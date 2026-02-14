Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer, Sofya'da bir otoyol oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bulgaristan'da feci tır kazası! 2 Türk şoför yaşamını yitirdi Bulgaristan'ın Sofya kentinde arızalı bir tıra başka bir tırın çarpması sonucu çıkan yangında iki Türk tır şoförü hayatını kaybetti. Bulgaristan'ın Sofya kentinde, yol kenarında duran arızalı bir tıra başka bir tırın çarpmasıyla feci bir kaza yaşandı. Çarpışma sonrası büyük bir yangın çıktı. Kazada iki Türk tır şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden şoförlerden birinin Manisalı Enver Çavdar olduğu tespit edildi. Cenazelerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Bulgar makamları kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle büyük bir yangın çıkarken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ HAYATINI KAYBETTİ

Bulgaristan'daki feci kazada tır şoförlerinin Türk olduğu ve ikisinin de yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Arızalanan tırını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.