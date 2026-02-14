Menü Kapat
Editor
Editor
 Yasin Aşan

Bulgaristan'da feci tır kazası! 2 Türk şoför yaşamını yitirdi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yol kenarında duran bir tıra arkadan gelen başka bir tırın çarptığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada, 2 Türk tır şoförü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
16:43
|
14.02.2026
14.02.2026
16:46

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer, Sofya'da bir otoyol oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bulgaristan'da feci tır kazası! 2 Türk şoför yaşamını yitirdi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Bulgaristan'ın Sofya kentinde arızalı bir tıra başka bir tırın çarpması sonucu çıkan yangında iki Türk tır şoförü hayatını kaybetti.
Bulgaristan'ın Sofya kentinde, yol kenarında duran arızalı bir tıra başka bir tırın çarpmasıyla feci bir kaza yaşandı.
Çarpışma sonrası büyük bir yangın çıktı.
Kazada iki Türk tır şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden şoförlerden birinin Manisalı Enver Çavdar olduğu tespit edildi.
Cenazelerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
Bulgar makamları kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle büyük bir yangın çıkarken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bulgaristan'da feci tır kazası! 2 Türk şoför yaşamını yitirdi

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ HAYATINI KAYBETTİ

Bulgaristan'daki feci kazada tır şoförlerinin Türk olduğu ve ikisinin de yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Arızalanan tırını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

Bulgaristan'da feci tır kazası! 2 Türk şoför yaşamını yitirdi

CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

