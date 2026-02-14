Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmıştı! İşte Igor Tudor'un yeni takımı

Son olarak Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörlüğünü yapan Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yılın mart ayında Juventus'un başına getirilen ve ekim ayında takımdan ayrılan 47 yaşındaki Tudor'un yeni takımı belli oldu.

TOTTENHAM'DA TUDOR DÖNEMİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı teknik direktör Thomas Frank'in boşluğunu Igor Tudor ile doldurdu. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tudor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

https://x.com/SpursOfficial/status/2022642289105883257

Igor Tudor, Juventus döneminde 24 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1,58 puan ortalaması yakaladı.

GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Igor Tudor, Temmuz 2016 - Şubat 2017 tarihleri arasında Karabükspor'u, Şubat 2017 - Aralık 2017 tarihleri arasında da Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

Kariyerinde Türkiye'de Galatasaray ve Karabükspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam ayrıca Hajduk Split, PAOK, Udinese, Verona, Marsilya, Lazio ve son olarak da Juventus'ta görev yaptı.