Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Icardi'den bir rekor daha! Burak Yılmaz'ın önüne geçti

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada attığı 3 golle galibiyette başrolü oynayan sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Icardi'den bir rekor daha! Burak Yılmaz'ın önüne geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 11:31

'de 22. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın açılış maçlarından birinde lider , sahasında ikas ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı Yunus Akgün, (3) ve Jerome Onguene'nin (KK) golleriyle 5-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetini elde eden Cimbom, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Icardi'den bir rekor daha! Burak Yılmaz'ın önüne geçti

MAURO ICARDI REKORLARA DOYMUYOR

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'u 5-1 yendiği mücadelede attığı 3 golle yıldızlaşan ve galibiyette büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, golleriyle yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

Icardi'den bir rekor daha! Burak Yılmaz'ın önüne geçti

Öte yandan Mauro Icardi, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 14 Nisan 2023'te RAMS Park'ta yapılan Kayserispor müsabakasının ardından sarı-kırmızılı formayla ikinci kez "hat-tirck" sevinci yaşadı.

Arjantinli yıldız oyuncu, geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçında attığı golle sarı-kırmızılılardaki 73. golünü kaydetmiş ve Galatasaray kariyerinde 72 gol atan Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etmişti.

Icardi'den bir rekor daha! Burak Yılmaz'ın önüne geçti

YENİ REKORUNDA BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan ve Eyüpspor mücadelesini de 3 golle tamamlayan Mauro Icardi, bu sezonki toplam gol sayısını 14'e taşıdı. Icardi, Eyüpspor maçındaki golleriyle Galatasaray kariyerindeki 76. gole ulaştı.

Arjantinli yıldız Icardi, 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta en fazla gol atan Galatasaraylı futbolcu ünvanını aldı.

Icardi'den bir rekor daha! Burak Yılmaz'ın önüne geçti

Icardi, Eyüpspor müsabakasında fileleri 3 kez havalandırarak Seyrantepe'deki gol sayısını 47'ye çıkardı. Yıldız santrfor, bu golle Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakarak rekor kırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gabriel Sara'dan iddialara sert tepki: Hepsi yalan
Samsunspor'da deprem! Thomas Reis ile yollar ayrıldı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#trendyol süper lig
#eyüpspor
#Mauro Icardi
#Rekorlar
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.