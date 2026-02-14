Icardi'den bir rekor daha! Burak Yılmaz'ın önüne geçti

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın açılış maçlarından birinde lider Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı Yunus Akgün, Mauro Icardi (3) ve Jerome Onguene'nin (KK) golleriyle 5-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetini elde eden Cimbom, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

MAURO ICARDI REKORLARA DOYMUYOR

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'u 5-1 yendiği mücadelede attığı 3 golle yıldızlaşan ve galibiyette büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, golleriyle yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

Öte yandan Mauro Icardi, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 14 Nisan 2023'te RAMS Park'ta yapılan Kayserispor müsabakasının ardından sarı-kırmızılı formayla ikinci kez "hat-tirck" sevinci yaşadı.

Arjantinli yıldız oyuncu, geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçında attığı golle sarı-kırmızılılardaki 73. golünü kaydetmiş ve Galatasaray kariyerinde 72 gol atan Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etmişti.

YENİ REKORUNDA BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan ve Eyüpspor mücadelesini de 3 golle tamamlayan Mauro Icardi, bu sezonki toplam gol sayısını 14'e taşıdı. Icardi, Eyüpspor maçındaki golleriyle Galatasaray kariyerindeki 76. gole ulaştı.

Arjantinli yıldız Icardi, 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta en fazla gol atan Galatasaraylı futbolcu ünvanını aldı.

Icardi, Eyüpspor müsabakasında fileleri 3 kez havalandırarak Seyrantepe'deki gol sayısını 47'ye çıkardı. Yıldız santrfor, bu golle Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakarak rekor kırdı.