Samsunspor'da deprem! Thomas Reis ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, peş peşe gelen kötü sonuçların ardından faturayı kesti. Yönetim, geçen haftaki Trabzonspor mağlubiyetinden sonra bu hafta da deplasmanda alınan 3-1'lik Antalyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı.

THOMAS REIS İLE VEDALAŞILDI

Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, 2024-25 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında Samsunspor'u lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi başarıya imza atan teknik direktör Thomas Reis ile vedalaşıldığı bildirildi.

Reis'in Samsunspor'un başarısında pay sahibi olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KULÜBÜMÜZE KATTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Alman teknik adam, 3-1 mağlup ayrıldıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rahat bir şekilde rakibimizin oynamasına izin verdik. İkinci yarıda da istediklerimizi gerçekleştiremedik. Bazı değişilikler de yaptık. Yediğimiz gollere baktığımızda çok basit goller yedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim. Bugün takım olmaktan uzak bir performans gösterdik. Tekrardan geri dönmemiz gerekiyor. Perşembe günü (UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija maçı) önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bu performansı sergileyecek olursak perşembe günü oynayacağımız karşılaşmada istediğimiz sonucu alamayız." diye konuşmuştu.

SON 10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Sezona iddialı bir başlangıç yapan Samsunspor ligde oynadığı son 10 maçta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet alabildi.