15°
Gabriel Sara'dan iddialara sert tepki: Hepsi yalan

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, özel antrenör tuttuğu yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Sara, Galatasaray'daki ekibin kendisine yeterince yardımcı olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 22. haftanın açılış maçında evinde İkas Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 5-1 gibi farklı bir skorla kazanarak hem zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti hem de hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus maçı öncesi moral depoladı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Juventus maçı nedeniyle rotasyona gidip oynatmadığı oyunculardan biri olan Gabriel Sara, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara'dan iddialara sert tepki: Hepsi yalan

'ÖZEL ANTRENÖR' İDDİALARINA CEVAP

Son dönemde Brezilya milli takımına seçilebilmek için özel hoca tutarak çalıştığı iddia edilen 26 yaşındaki futbolcu, böyle bir girişiminin olmadığını söyledi.

SARA: TAMAMEN YALAN

Sosyal medyada dolaşan iddiaları yalanlayan Sara şöyle konuştu:

Gabriel Sara'dan iddialara sert tepki: Hepsi yalan

"İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil."

