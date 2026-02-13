Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Mauro Icardi'den Juventus sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 ile geçti. Galatasaray'ın yıldız hücumcuları Mauro Icardi ve Yunus Akgün, karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

13.02.2026
13.02.2026
Galatasaray'da galibiyet röportajları geldi. Süreçten memnun olduğunu anlatan Mauro Icardi, Juventus'u elemek istediklerini dile getirdi.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI'DEN JUVENTUS SÖZLERİ

"Takımın amacı kazanmak, gollerimden dolayı mutluyum ama benim işim gol atmak. Çok iyi başladık, rakibi ciddiye aldık ve hedeflediğimizi başardık. Yunus'un golü erken geldi, kırmızı kart sonrası güzel bir maç oldu. Juventus maçına hazır olduğumuzu gösterdik. Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Yeni rekorum için çok mutluyum. Dört senede bunu başardım. Gol atmaktan onur duyuyorum. Bu hikayelerin Galatasaray tarihine ekleniyor olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarın bana ve takıma sevgisi çok güzel. Her oyuncuya şarkılar yazılıyor. Çok mutluyuz, haklarını ödemeye çalışıyoruz. Dört harika yıl geçirdim... Takım ve ve kendi adıma inanılmaz mutluyum. İtalya'da Sampdoria ve Inter ile Juventus'a çok gol attım. Onlara oynamayı çok seviyordum. Büyük efsaneleri vardı o zamanlar. Şimdi farklı oyuncuları var ve en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız burayı cehenneme çeviriyor, bunu iyi kullanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Juventus'u yenmek istiyoruz."

YUNUS AKGÜN DE JUVENTUS'U İŞARET ETTİ

"İyi bir maç oynadık. Önümüzde çok önemli bir karşılaşma var, tamamen oraya odaklanacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz, salı günü İtalya deplasmanına konuk olacak.
#Spor
#Spor
#Spor
