Okan Buruk'tan çift forvet polemiğine cevap!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Eyüpspor'u 5-1 ile geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik galibiyet sonrasında çift forvet eleştirilerine cevap verdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan galibiyet sözleri geldi. Halihazırdaki çift forvet oyununa değinen Okan Buruk, bu formülün de başarılı olabileceğini belirtti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET POLEMİĞİNE CEVAP!

"Oyuna başlangıcımız, çok erken bir gol bulduk. Hemen ardından verdiğimiz pozisyon… Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra çok farklı bir oyun çıktı. Çok istekliydik. Bu kadar oyuncu değişikliğine rağmen iyi oynadık. Gol atmak çok önemli ama oyun içerisinde… Kocaelispor maçında çift forvet kullanmıştık. İnsanlar çift forvet oynayamaz diye düşünüyor. Singo girdi. Nhaga girdi, taraftarımız ona çok destek oldu. Güzel bir galibiyet, bize moral verdi. Salı gününe hazırlanacağız. Çok farklı bir maç olacak. Zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanacağız. Juventus'un çok farklı dizilişleri var. Komplike bir takım. Çok kolay hesaplanamayacak oyunculara sahip. Kenan Yıldız gibi bitirici oyuncuları var. Kolay pozisyon vermeyen bir takım. Oyun üstünlüğü varken son maçlarda goller yediler. Öz güveni çok yüksek bir takım değil. Genelde 3'lü oynayan takımlara 3'lü oynuyorlar. 2 ayaklı maç, ona göre oynamalıyız. Fiziksel olarak daha iyi olduğumuz yerdeyiz. Hedefimiz turu geçmek."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-JUVENTUS EŞLEŞMESİNİN KAZANANI HANGİ AŞAMAYA GEÇECEK?
Galip gelen takım, çeyrek finale yükselecek.
