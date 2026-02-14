Sergen Yalçın ve Nuri Şahin karşı karşıya! İki teknik direktör arasında büyük düello

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

37 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş ile 33 puanla 6. sırada bulunan Başakşehir'in karşılaşacağı ve ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren dev mücadele, iki takımın teknik direktörleri, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin arasındaki rekabete de sahne olacak.

SERGEN YALÇIN SÖZ DÜELLOSUNU BAŞLATMIŞTI

Başakşehir'deki RAMS Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinde gözler bir dönem aralarında söz düellosu yaşanan teknik direktörler Sergen Yalçın ve Nuri Şahin'in üzerinde olacak.

2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun ardından sonraki sezon siyah-beyazlılardan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın, takım çalıştırmayarak yorumculuğa yönelmişti.

Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde, teknik direktör Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'un başına geçmesiyle ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulunmuştu. Süper Lig'de Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yaptığı kısa süreli dönemin ardından Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmasıyla ilgili konuşan Yalçın, "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalya'da 2 yıl çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor?" ifadelerini kullanmıştı.

NURİ ŞAHİN'DEN SERGEN YALÇIN'A CEVAP

Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin ile ilgili açıklamalarına genç teknik adamdan cevap gelmişti.

Şahin yaptığı açıklamada, "Güldüm yani. Yalan yok yani, komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok." demişti.

SERGEN YALÇIN ŞAMPİYONLUKLARINI HATIRLATTI

İkili arasında 2024 yılında başlayan tartışmada Nuri Şahin'in açıklamalarına bu kez Sergen Yalçın'dan sert bir yanıt gelmişti. Yalçın, Şahin'in açıklamalarını "saçma" olarak nitelemişti.

Nuri Şahin'le ilgili hiçbir kötü söz söylemediğini belirten Sergen Yalçın, "Çok iyi yerlere gelebilir, efendi, düzgün bir çocuğa benziyor, Harvard'da eğitim almış' dedim. Ne eğitimi aldıysa artık Harvard'da, ne eğitimi aldıysa artık futbolla ilgili onu da bilemedim. Nuri Şahin'le ilgili dedim ki, 'Teknik direktörlükte hiçbir başarı elde etmeden bir yere gelemezsin'. Cümlemi iyi dinle. Bir yere gelmek için mutlaka belli yerlerden geçmen gerekiyor. Demek ki Nuri'ye değer vermiş, görmüşler, onda bir gelecek umudu sezmişler. Ona bir takımı emanet etmişler. Nuri'nin tutup da böyle cevaplar vermesi çok saçma" ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmanın büyümesi halinde söylemlerini daha da sertleştirebileceğini dile getiren Sergen Yalçın, şampiyonluk yaşadığını hatırlatarak, "Sen böyle söylersen, bunu söylerim: Nuri kardeşim bende apoletler var, apoletler. Sende ne var, ne var sende, nerede bir başarın var derim, öyle kalırsın, ağzını açamazsın, ağzına sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı? Ne var? Şampiyonlar Ligi'nde rekor mu kırmış? Bana şimdi Dortmund'u araştırtma, son 2 deplasmanda Borussia Dortmund, 7 gol yemiş Almanya'da" demişti.

Son olarak Nuri Şahin'in "reyting" ifadelerine de yanıt veren Sergen Yalçın, eleştirilerinin abartıldığını savunarak, "Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına. Nuri'yi konuşup da kimden reyting alacağız yani? Ayrıca çocuk için çok kötü şeyler de söylemedim. İyi şeyler de söyledim, efendi, düzgün, belki çok başarılı da olacak işinde. Ama sen tutup bana böyle cevap verirsen, ben seni bitiririm. Sen sus, git işini yap orada. Antrenörlüğünü yap, Türk olarak seninle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi yerlere gelmeye bak, şu anda senin antrenörlük seviyen benimle konuşacak seviyede değil. Kusura bakmasın hiç değil. Bir defa sen kupa falan almadan, apolet takmadan benle antrenörlükle ilgili çok fazla konuşamazsın. Sen susacaksın, işine bakacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Yaşandığı dönemde futbol dünyasının gündemine oturan söz düellosunun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ilk kez rakip olarak karşı karşıya gelecekler.

Sergen Yalçın, sezonun ilk haftalarında Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından Beşiktaş'ın başına geçmişti. Nuri Şahin de RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Nuri Şahin, ligin ilk yarısında Beşiktaş ile Başakşehir arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan maçtan önce turuncu-lacivertlilerle anlaşmış ancak o maçta takımının başında yer almamıştı. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 kazanmayı başarmıştı.