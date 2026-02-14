Alevler içinde hayatını kaybetti! Talihsiz sürücü kazadan kurtulamadı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sakarya geçişi Karasu Gişeleri oldu.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Yasin Çelik idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere adeta ok gibi sapladı. Feci kazanın şiddetiyle otomobil aniden alev aldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adeta kağıt gibi ezilen ve alevler içinde kalan otomobildeki sürücü Yasin Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü feci kazayı haber alan yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizi geçirdi.

Otomobilde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülürken kaza sonrasında kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.