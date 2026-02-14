Sevgililer Günü'nde eşini uyurken katletti! Manisa'da korkunç cinayet

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Cinayetin yaşandığı adres, Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak oldu. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki E.Ö. ile 72 yaşındaki eşi Emine Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ UYURKEN ÖLDÜRDÜ

Çift arasındaki tartışmanın ardından E.Ö, yatağında uyumakta olan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Cinayetin ardından torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" diyen yaşlı adam, adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Ö’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, mahalle sakinleri de büyük şok yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.