Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Sevgililer Günü'nde eşini uyurken katletti! Manisa'da korkunç cinayet

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. 83 yaşındaki E.Ö., tartıştığı eşi 72 yaşındaki Emine Ö.'yü yatağında uyurken ıçakla boğazından keserek öldürdü. Cİnayetin ardından torununu arayan yaşlı adam, "Babaannenizi öldürdüm" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sevgililer Günü'nde eşini uyurken katletti! Manisa'da korkunç cinayet
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 13:33

Manisa'nın ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Cinayetin yaşandığı adres, Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak oldu. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki E.Ö. ile 72 yaşındaki eşi Emine Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sevgililer Günü'nde eşini uyurken katletti! Manisa'da korkunç cinayet

EŞİNİ UYURKEN ÖLDÜRDÜ

Çift arasındaki tartışmanın ardından E.Ö, yatağında uyumakta olan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Cinayetin ardından torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" diyen yaşlı adam, adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Sevgililer Günü'nde eşini uyurken katletti! Manisa'da korkunç cinayet

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Ö’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, mahalle sakinleri de büyük şok yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakırköy'de 30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! Çuval çuval dövizi böyle taşıdılar
İzmir'de çöken istinat duvarı araçları adeta yuttu! 2 bina boşaltıldı, 6 araçta hasar var
ETİKETLER
#yunusemre
#yaşlı çift
#Manisa Cinayet
#Boğaza Kesme
#Eşini Öldürdü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.