Bakırköy'de 30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! Çuval çuval dövizi böyle taşıdılar

İstanbul Bakırköy’de 11 Şubat tarihinde Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca koydu. Paraları yerinde bulamayan Durmaz durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Döviz dolu araçların 4 kişi tarafından soyulduğu ortaya çıktı.
Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı ‘emanetçi’ olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu Bilal Durmaz’a ait olduğu öğrenildi. Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği öğrenildi.
Olayın yaşandığı otoparkta soygun anına ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği 11 Şubat günü akşam saatlerinde sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içerisinde 2 otomobilin camlarını kırarak 30 milyon doların bulunduğu paraları geldikleri araçlara yükleyip kaçtı.
Yürütülen teknik ve saha çalışmaları kapsamında araç içerisindeki paraları çalan şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 Türk Lirası, 860 adet Ecstacy Hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.