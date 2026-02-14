Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ankara’da kimyasal reaksiyon paniği! Yağmurun ardından duman ve koku başladı

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde dökülen hafriyat atıklarının yağmur suyu ile karışmasıyla kötü koku ve duman oluştu. Halkı paniğe sürükleyen durumun ardından AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparak numune aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 11:24

Sincan Yenikent'te boş alana dökülen hafriyat malzemelerinde yağış sonrası kimyasal reaksiyon oluştu. Dumanla birlikte kötü kokunun yayılması bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirdi. Yapılan ihbarlar üzerine AFAD ekipleri bölgeye gelerek numune toplarken, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ankara’da kimyasal reaksiyon paniği! Yağmurun ardından duman ve koku başladı

0:00 158
HABERİN ÖZETİ

Ankara’da kimyasal reaksiyon paniği! Yağmurun ardından duman ve koku başladı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Sincan Yenikent'te boş bir alana dökülen hafriyat malzemeleri, yağış sonrası kimyasal reaksiyon oluşturarak duman ve kötü kokuya neden oldu.
Yağış sonrası oluşan kimyasal reaksiyon, duman ve kötü kokuya yol açtı.
Bölge halkı, dökümün Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sorumluluk alanında olduğunu belirterek denetim eksikliğine tepki gösterdi.
AFAD ekipleri olay yerine gelerek numune topladı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Vatandaşlar, oluşan gazın sağlık açısından risk oluşturabileceği endişesini dile getirdi.
Selçuk Öz isimli vatandaş, dökülen malzemenin demir dökümhanesinden geldiğini düşündüğünü ve yağmurun yağmasıyla aktifleştiğini belirtti.
Hakan Deniz isimli vatandaş ise bölgedeki aşırı kokudan dolayı duramadığını ve atığın suya karışarak insan sağlığını etkilemesinden endişe ettiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Ankara’da kimyasal reaksiyon paniği! Yağmurun ardından duman ve koku başladı

Bölge halkı, hafriyat dökümünün Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sorumluluk alanında bulunan bölgede yapıldığını ileri sürerek, denetim eksikliğine tepki gösterdi. Özellikle oluşan gazın zararlı olabileceği ihtimali nedeniyle sağlık açısından risk oluştuğu kaydedildi.

Ankara’da kimyasal reaksiyon paniği! Yağmurun ardından duman ve koku başladı

“YAĞMURUN YAĞMASI İLE AKTİF OLMAYA BAŞLADI”

Kamu emeklisi vatandaş Selçuk Öz, kaçak atıkların yağmurun yağmasıyla birlikte reaksiyona girdiğini iddia ederek, "Demir dökümhanesinden geldiğini düşündüğüm atığı, yaklaşık 10-12 gündür gözlemiyordum. Fakat ilgimi çeken kötü bir şey oldu. Dün yoldan gelirken yağmurun yağması ile beraber buradaki dökülen kaçak malzeme aktif olmaya başladı. Duman ve çok pis bir koku yaymaya başladı. Durumdan şüphelendim.

Ankara’da kimyasal reaksiyon paniği! Yağmurun ardından duman ve koku başladı

Bunun üzerine 112'yi aradım. 112'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağladılar. AFAD ekipleri gelip burada inceleme yaptılar. Zehirli olduğunu düşünerek, durumun hem çevre hem insan sağlığı açısından sıkıntılı olabileceğini düşünerek 112 ekiplerini aradım. Gelip inceleme ve gaz ölçümleri yaptılar. Herhangi bir sıkıntılı durum olmadığını söylüyorlar. Ama etrafa yayılan berbat bir koku var. Tarif edilmeyecek düzeydeki ağır bir koku bu" ifadelerini kullandı.

Ankara’da kimyasal reaksiyon paniği! Yağmurun ardından duman ve koku başladı

“DENETİMİN YAPILMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Kaçak atıkları ABB'nin denetlemesi gerektiğini belirten Öz, "Yağmurun etkisiyle kirlenen su, direkt ormana ve dere yataklarına kadar ulaşıyor. Burada denetimin yapılmadığını düşünüyorum. Çünkü kaçak döküm. ABB ilgileniyorsa eğer, gereğini yapmasını talep ediyorum. ABB'ye durumu iletmedim ama sonuçta onların alanı, onların görmesi gerekirdi. Benden önce onlar görmeliydi diye düşünüyorum" dedi.

Ankara’da kimyasal reaksiyon paniği! Yağmurun ardından duman ve koku başladı

“AŞIRI DERECEDE KOKU VAR”

Köyüne giderken yol kenarındaki hafriyat atıklarını gören ve pis kokudan yaklaşamadığını ifade eden vatandaş Hakan Deniz ise, "Köyüme giderken yolun kenarında bu atıkları gördüm. Aşırı derecede koku var. Burası Ayaş- Beypazarı yolu üzerinde. Ana yol üzerinde sanayi atığının buraya atılması bölge sakinleri olarak gerçekten bizi derinden üzdü. Yağmur yağmak üzere. Derelerden su akıyor. Bu atık, suya karışarak insanlarımızın sağlığını etkiliyor. Burası ABB'ye ait bir bölge. ABB yetkilileri derhal buraya müdahale etmeli. Sağlık açısından tehlike arz ediyor. Şu an ben kokudan burada duramıyorum. Nefesimi kesti gerçekten" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da sağanak dereleri taşırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara’da korkunç kaza: Bariyere çarpan motosiklet sürücüsünün üzerinden otobüs geçti!
ETİKETLER
#Çevre Sağlığı
#Kötü Koku
#Kimyasal Reaksiyon
#Hafriyat Dökümü
#Denetim Eksikliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.