Ankara’da korkunç kaza: Bariyere çarpan motosiklet sürücüsünün üzerinden otobüs geçti!

Elmadağ ilçesi Ankara - Kırıkkale Karayolu Kırıkkale istikametinde meydana gelen kazada, aracının kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yol ortasındaki çelik bariyere çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün üzerinden şehirlerarası yolcu otobüsü geçti. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.