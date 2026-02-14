Avuç avuç D vitamini alıp hala yorgun musunuz? Eczacıların söylemeyi unuttuğu o 'eksik parça' olmadan içtiğiniz vitaminler çöp oluyor!

Modern çağın pandemisi olarak adlandırılan D vitamini eksikliği, kapalı ofislerde çalışmamızın ve güneşten kaçmamızın doğal bir sonucudur. Ancak bu eksikliği gidermek için bilinçsizce kullanılan takviyeler, sorunu çözmek bir yana, vücutta "toksik bir birikime" yol açabilir. Birçok hasta, doktorun yazdığı D vitaminini sabah aç karnına, bir bardak suyla içip işine gider. Ancak biyokimya kuralları bu kadar basit işlemez. D vitamini, C veya B vitaminleri gibi "suda çözünen" bir vitamin değildir; o "yağda çözünen" (lipofilik) bir hormondur. Yani D vitaminini sadece suyla yuttuğunuzda, bağırsaklarınızdaki emilim oranı yok denecek kadar az olur ve aldığınız o değerli vitaminin büyük bir kısmı idrar veya dışkı yoluyla vücuttan atılır. Bu, delik bir kovaya su doldurmaya benzer; ne kadar takviye alırsanız alın, havuz asla dolmaz.