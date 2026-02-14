AB liderleri kalede toplandı! İtalya Başbakanı Meloni dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak gibi çeşitli başlıkları görüşmek üzere Belçika'daki tarihi Alden Biesen Kalesi'nde gayri resmi zirve düzenledi.

Zirveye katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Belçika'nın soğuk havasına verdiği tepki gündem oldu. Zirveden ayrılırken görüntülenen Meloni'nin oldukça üşüdüğü ve titrediği görüldü.

O anlarda kameraların kendisini çektiğini fark eden Meloni de gülümseyerek, "Çok soğuk, ölüyorum" ifadelerine yer verdi.