ABD'den İran'a yeni hamle! Trump açıkladı: Abraham Lincoln'den sonra bir uçak gemisi daha Orta Doğu'ya gidiyor

ABD, İran'la gerilimin tırmanışa geçtiği dönemde Orta Doğu'ya konuşlandırdığı Abraham Lincoln uçak gemisinin ardından Umman'da başlatılan müzakerelere karşın tehlikeli bir hamle daha yaptı.
Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi. Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı.
CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti. ABD News ise uçak gemisinin ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu'ya yapılacak yeni görevlendirme hakkında bilgi verildiğini aktardı.
Çıkan haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Trump, iddiayı doğrulayarak ikinci bir uçak gemisinin daha Orta Doğu'ya konuşlandırılmak üzere yola çıkacağını belirtti.
ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 güdümlü füze destroyerini iki haftadan uzun bir süre önce Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.