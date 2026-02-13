Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD'den İran'a yeni hamle! Trump açıkladı: Abraham Lincoln'den sonra bir uçak gemisi daha Orta Doğu'ya gidiyor

ABD ile İran arasındaki gerilim, müzakerelerin başlamasıyla biraz daha düşük seviyede seyrederken ABD'den yeni hamle geldi. ABD Başkanı, Abraham Lincoln'ün ardından ikinci bir uçak gemisini daha Orta Doğu'ya göndereceklerini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den İran'a yeni hamle! Trump açıkladı: Abraham Lincoln'den sonra bir uçak gemisi daha Orta Doğu'ya gidiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 21:05

ABD, İran'la gerilimin tırmanışa geçtiği dönemde Orta Doğu'ya konuşlandırdığı Abraham Lincoln uçak gemisinin ardından Umman'da başlatılan müzakerelere karşın tehlikeli bir hamle daha yaptı.

HABERİN ÖZETİ

ABD'den İran'a yeni hamle! Trump açıkladı: Abraham Lincoln'den sonra bir uçak gemisi daha Orta Doğu'ya gidiyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ABD, İran'la artan gerilim ve Umman'da devam eden müzakerelere rağmen ikinci bir uçak gemisini Orta Doğu'ya konuşlandırma kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya doğru yola çıkacağını doğruladı.
Bu hamle, daha önce Orta Doğu'ya konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisinden sonra bölgeye gönderilen ikinci uçak gemisi olacak.
USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Orta Doğu'ya hareket etmesi bekleniyor.
Uçak gemisi ve destek gemilerinin mürettebatına görevlendirme hakkında bilgi verildiği aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

KARAYİPLER'DEN ORTA DOĞU'YA YOLA ÇIKACAK

Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi. Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı.

CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti. ABD News ise uçak gemisinin ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu'ya yapılacak yeni görevlendirme hakkında bilgi verildiğini aktardı.

TRUMP DOĞRULADI

Çıkan haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Trump, iddiayı doğrulayarak ikinci bir uçak gemisinin daha Orta Doğu'ya konuşlandırılmak üzere yola çıkacağını belirtti.

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 güdümlü füze destroyerini iki haftadan uzun bir süre önce Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'li emekli albay McGregor skandal açıklama! 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan İran için hem anlaşma sinyali hem de gözdağı: Travmatik olur
ETİKETLER
#haber
#detaylar
#Gelişmeler
#Son Durum
#Bilgiler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.