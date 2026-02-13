ABD, İran'la gerilimin tırmanışa geçtiği dönemde Orta Doğu'ya konuşlandırdığı Abraham Lincoln uçak gemisinin ardından Umman'da başlatılan müzakerelere karşın tehlikeli bir hamle daha yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD'den İran'a yeni hamle! Trump açıkladı: Abraham Lincoln'den sonra bir uçak gemisi daha Orta Doğu'ya gidiyor ABD, İran'la artan gerilim ve Umman'da devam eden müzakerelere rağmen ikinci bir uçak gemisini Orta Doğu'ya konuşlandırma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya doğru yola çıkacağını doğruladı. Bu hamle, daha önce Orta Doğu'ya konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisinden sonra bölgeye gönderilen ikinci uçak gemisi olacak. USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Orta Doğu'ya hareket etmesi bekleniyor. Uçak gemisi ve destek gemilerinin mürettebatına görevlendirme hakkında bilgi verildiği aktarıldı.

KARAYİPLER'DEN ORTA DOĞU'YA YOLA ÇIKACAK

Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi. Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı.

CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti. ABD News ise uçak gemisinin ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu'ya yapılacak yeni görevlendirme hakkında bilgi verildiğini aktardı.

TRUMP DOĞRULADI

Çıkan haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Trump, iddiayı doğrulayarak ikinci bir uçak gemisinin daha Orta Doğu'ya konuşlandırılmak üzere yola çıkacağını belirtti.

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 güdümlü füze destroyerini iki haftadan uzun bir süre önce Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.