Trump'tan İran için hem anlaşma sinyali hem de gözdağı! Tarih verdi: Travmatik olur

İran, ülkede çıkan hayat pahalılığı protesto gösterileri nedeniyle bir kez daha ABD ile karşı karşıya gelirken Umman'da başlayan ülkeler arası müzakereler gerilim havasını yumuşattı.

Müzakerelerin ardından ABD ile İran karşılıklı açıklamalarla hem müzakere hem de savaş ihtimallerini açık tutarken yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada İran'la bir anlaşma yapmaları gerektiğini belirterek "Önümüzdeki ay bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Anlaşma sağlanamaması İran için travmatik olur." diyen Trump "İran ile istediğim kadar konuşacağım." cümlesini kullandı.