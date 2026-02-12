Trump, Pentagon’a kömür talimatı verdi

Trump, konuşmasında kömür üretiminin artırıldığını ve bunun Amerikan ekonomisi için kritik önemde olduğunu savundu. “Savaş Bakanlığı’na yeni elektrik satın alma anlaşmalarında kömür santralleriyle doğrudan çalışmasını ve daha güvenilir şekilde elektrik temin etmesini emredeceğim” diyen Trump, ordunun artık çok miktarda kömür satın alacağını söyledi. Bunun hem daha ucuz hem de daha etkili olacağını ifade etti.