Trump, Pentagon'a kömür talimatı verdi

Şubat 12, 2026 11:07
1
Trump, Pentagon'a kömür talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın yeni elektrik alımlarında doğrudan kömür santralleriyle çalışmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı. Karar, kömür üretimini artırma hedefinin yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen törende enerji politikalarına dair önemli bir adım attı. İmzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yeni elektrik satın alma anlaşmalarında doğrudan kömür santralleriyle çalışmasını istedi.

2
Trump, Pentagon'a kömür talimatı verdi

Trump, konuşmasında kömür üretiminin artırıldığını ve bunun Amerikan ekonomisi için kritik önemde olduğunu savundu. “Savaş Bakanlığı’na yeni elektrik satın alma anlaşmalarında kömür santralleriyle doğrudan çalışmasını ve daha güvenilir şekilde elektrik temin etmesini emredeceğim” diyen Trump, ordunun artık çok miktarda kömür satın alacağını söyledi. Bunun hem daha ucuz hem de daha etkili olacağını ifade etti.

3
Trump, Pentagon'a kömür talimatı verdi

“KÖMÜRE KARŞI SAVAŞI SONA ERDİRDİK”

Törende kömür üreticileri tarafından üretime katkılarından dolayı ödüllendirilen Trump, bu durumdan gurur duyduğunu da açıkça dile getirdi. Amerikan ekonomisinde kömürün çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

4
Trump, Pentagon'a kömür talimatı verdi

ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesini de savunan Trump, bu kararın haklı gerekçelere dayandığını söyledi. Eski Başkan Joe Biden ve “radikal sol” olarak nitelediği çevrelerin kömürü ortadan kaldırmak istediğini ileri sürdü. Kendi yönetiminin ilk gününde “kömüre karşı savaşı” bitirdiğini belirten Trump, Paris İklim Anlaşması’nı “adaletsiz ve tek taraflı” olarak tanımladı. “Kimsenin 10 sent ödemek zorunda olmadığı yere biz 1 trilyon dolar ödüyorduk” sözleriyle anlaşmayı eleştirdi.

5
Trump, Pentagon'a kömür talimatı verdi

Trump, başkanlığının ilk yılında 74 kömür santralinin kapatılmasını engellediğini anlattı. Ayrıca yeni kömür santrallerinin açılması için şirketlere ruhsat verileceğini de duyurdu.

