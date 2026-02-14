13 Şubat Cuma reyting sonuçları 2026: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
13 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ilgili detaylar hafta sonuna damga vurdu. Zira Cuma akşamı izlenme oranları açısından en dikkat çeken yapımlardan olan Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar isimli diziler aynı anda ekranlara geldi. Milyonlarca izleyici televizyon karşısına kilitlenirken en çok hangi yapımın izlendiği ise merak konusu oldu…
13 Şubat Cumartesi akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Kanal D’de Arka Sokaklar isimli diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu olaylara ev sahipliği yapan diziler gece saatlerinde sona ererken, günün ilk saatleri itibariyle de “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…
Dün akşam Show TV’de Kızılcık Şerbeti 125. Bölümüyle, Kanal D’de Arka Sokaklar dizisi 739. Bölümüyle, TRT1’de Taşacak Bu Deniz ise 18. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de O Ses Türkiye ile ATV’de Aynı Yağmurun Altında, Now TV’de Yeraltı dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 13 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.