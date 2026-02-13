Bodrum'da gölet taştı balıklar ayaklarına gelince leğenle topladılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Muğla'nın Bodrum ilçesinde göletin taşması sonucu asfalta sürüklenen balıklar vatandaşlar tarafından toplandı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Mumcular Mustafa Kalem Parkı'ndaki gölet taştı. Çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı.
Göletten taşan sularla birlikte balıklar da asfalta sürüklendi. Vatandaşlar yoldaki balıkları tek tek topladı.
Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.