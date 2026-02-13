Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı

ABD'de enflasyon verileri iç piyasadaki yatırımcıların da bu hafta merakla beklediği veriler arasındaydı. Türkiye'de haftanın son işlem gününde piyasaların kapanmasına dakikalar kala ABD ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. İşte o rakamlardan detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 16:47

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Altın fiyatlarını doğrudan etkilemesi açısından ABD enflasyon verileri Türkiye'de de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tetiklediği satışlarla sarsılırken, ABD'de enflasyon aylık %0,3 ve yıllık %2,5 olarak açıklanarak yatırımcı odağını belirledi.
ABD'de enflasyon aylık %0,3, yıllık ise %2,5 olarak gerçekleşti.
Yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişeler küresel piyasalarda yeni bir satış dalgasına yol açtı.
ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri ve ana endeksler (S&amp;P 500, Nasdaq, Dow Jones) önemli düşüşler yaşadı.
Dolar endeksi güçlenirken, altın ve gümüş fiyatları dalgalı seyretti ve ABD 10 yıllık tahvil faizi geriledi.
Jeopolitik tarafta Trump'ın İran ile anlaşma isteği ve Rusya-ABD ekonomik iş birliği paketine dair haberler etkili oldu.
Avrupa borsaları karışık bir seyir izlerken, AB rekabet gücünü artırma ve Tek Pazar'ı geliştirme adımlarını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı

ABD ENFLASYONU BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Bu çerçevede Türkiye saatiyle 16.30 itibarıyla ABD ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Bu yıl Fed'den iki faiz indirimi bekleniyordu. Piyasa çevrelerinden edinilen bilgiye göre; enflasyon verisinden sonra üçüncü faiz indirimi yüzde 50 ihtimal olarak fiyatlandı.

ANALİSTLERİN TAHMİNLERİ NE YÖNDEYDİ?

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'e ilişkin faiz beklentilerinde kritik değer taşıdığını anımsatarak, veriden alınacak sinyallere göre piyasalarda oynaklıklar oluşabileceğini söyledi.

Piyasa beklentilerine göre, ABD'de ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık bazda ise enflasyonun yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı

Öte yandan, jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." dedi.

Rusya ile ABD yönetiminin geniş kapsamlı bir ekonomik iş birliği paketi üzerinde çalıştığı ve Rusya'nın yeniden doları benimseyeceğine yönelik haber akışı da fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu yöndeki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENDİ

Bu gelişmelerin ışığında Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentileri bir nebze kısılsa da, enflasyon verisi öncesi pozisyonlanma, iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin varlığını sürdürmesi ve yatırımcıların riskten kaçış eğilimi tahvil talebini artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'a gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı

ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,11 seviyesinde bulunuyor.

Dün Fed'e ilişkin gevşeme tahminlerin güç kaybetmesiyle yukarı yönlü harekete geçen dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,9 seviyesine çıktı. Dolar endeksi yeni işlem gününde ise yatay seyrediyor.

Dün sert satışlarla günü yüzde 3,4 azalışla 4 bin 915 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yeni günde toparlanma eğilimi göstererek önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 4 bin 965 dolara yükseldi. Gümüşün onsu da dün yüzde 12 düşerek 74,7 dolara inerken, şu sıralarda yüzde 2,27 artışla 76,5 dolarda işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 67,1 dolarda bulunuyor. Kurumsal tarafta yapay zeka ve teknoloji öncülüğündeki satışların etkisiyle dünkü işlemlerde Apple hisseleri yüzde 5, Meta hisseleri 2,8, Palantir hisseleri yüzde 4,8, Nvidia hisseleri yüzde 1,6 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Nasdaq endeksi yüzde 2,04 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,34 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yanı sıra Avro Bölgesindeki büyüme verilerine çevrildi.

ABD'deki yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı Avrupa'da hissedilirken, piyasa değeri bakımından bölgenin en değerli şirketi ASML'nin hisseleri de yüzde 2,3 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırmak için Tek Pazar'ın işleyişini geliştireceklerini ve sermaye piyasasını derinleştireceklerini belirtti.

Leyen, bazı konularda oy birliği sağlanamaması durumunda bir grup ülkenin diğerlerinden ayrı biçimde ilerleyeceği güçlendirilmiş işbirliği mekanizmasını devreye sokacaklarını söyledi.

Bunlara ek olarak İngiltere ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde hizmet sektöründeki yatay seyir nedeniyle yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikalarında önemle takip ettiği avro/dolar paritesi 1,19 seviyelerinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası rezervleri 207,5 milyar dolar oldu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.