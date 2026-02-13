Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Altın fiyatlarını doğrudan etkilemesi açısından ABD enflasyon verileri Türkiye'de de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Bu çerçevede Türkiye saatiyle 16.30 itibarıyla ABD ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Bu yıl Fed'den iki faiz indirimi bekleniyordu. Piyasa çevrelerinden edinilen bilgiye göre; enflasyon verisinden sonra üçüncü faiz indirimi yüzde 50 ihtimal olarak fiyatlandı.

ANALİSTLERİN TAHMİNLERİ NE YÖNDEYDİ?

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'e ilişkin faiz beklentilerinde kritik değer taşıdığını anımsatarak, veriden alınacak sinyallere göre piyasalarda oynaklıklar oluşabileceğini söyledi.

Piyasa beklentilerine göre, ABD'de ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık bazda ise enflasyonun yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan, jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." dedi.

Rusya ile ABD yönetiminin geniş kapsamlı bir ekonomik iş birliği paketi üzerinde çalıştığı ve Rusya'nın yeniden doları benimseyeceğine yönelik haber akışı da fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu yöndeki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENDİ

Bu gelişmelerin ışığında Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentileri bir nebze kısılsa da, enflasyon verisi öncesi pozisyonlanma, iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin varlığını sürdürmesi ve yatırımcıların riskten kaçış eğilimi tahvil talebini artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'a gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,11 seviyesinde bulunuyor.

Dün Fed'e ilişkin gevşeme tahminlerin güç kaybetmesiyle yukarı yönlü harekete geçen dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,9 seviyesine çıktı. Dolar endeksi yeni işlem gününde ise yatay seyrediyor.

Dün sert satışlarla günü yüzde 3,4 azalışla 4 bin 915 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yeni günde toparlanma eğilimi göstererek önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 4 bin 965 dolara yükseldi. Gümüşün onsu da dün yüzde 12 düşerek 74,7 dolara inerken, şu sıralarda yüzde 2,27 artışla 76,5 dolarda işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 67,1 dolarda bulunuyor. Kurumsal tarafta yapay zeka ve teknoloji öncülüğündeki satışların etkisiyle dünkü işlemlerde Apple hisseleri yüzde 5, Meta hisseleri 2,8, Palantir hisseleri yüzde 4,8, Nvidia hisseleri yüzde 1,6 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Nasdaq endeksi yüzde 2,04 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,34 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yanı sıra Avro Bölgesindeki büyüme verilerine çevrildi.

ABD'deki yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı Avrupa'da hissedilirken, piyasa değeri bakımından bölgenin en değerli şirketi ASML'nin hisseleri de yüzde 2,3 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırmak için Tek Pazar'ın işleyişini geliştireceklerini ve sermaye piyasasını derinleştireceklerini belirtti.

Leyen, bazı konularda oy birliği sağlanamaması durumunda bir grup ülkenin diğerlerinden ayrı biçimde ilerleyeceği güçlendirilmiş işbirliği mekanizmasını devreye sokacaklarını söyledi.

Bunlara ek olarak İngiltere ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde hizmet sektöründeki yatay seyir nedeniyle yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikalarında önemle takip ettiği avro/dolar paritesi 1,19 seviyelerinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.