İslam Memiş'ten altın için '16.30' uyarısı! Sadece yarım saatiniz olacak... Kritik 8.600 TL detayı

İSLAM MEMİŞ’TEN 30 DAKİKA UYARISI!

16.30'dan sonra özellikle Amerika'da enflasyon verisi açıklandıktan sonra altın almak isteyen yatırımcılar eğer bir aşağı yönlü trend görürse bence alım fırsatı olarak değerlendirmeli.



Yine bu yıl hedefimiz 10 bin lira seviyesi olduğu için ben bu düşüşleri bir düzeltme ve kâr satışı olarak okuyacağım.



Trend yukarı yönlü olduğu için Şubat ayında yaşanacak her geri çekilme benim nazarımda bir alım fırsatı olarak karşıma çıkıyor.

