İslam Memiş'ten altın için '16.30' uyarısı! Sadece yarım saatiniz olacak... Kritik 8.600 TL detayı

Şubat 13, 2026 13:47
1
İslam Memiş'ten altın için '16.30' uyarısı! Sadece yarım saatiniz olacak... Kritik 8.600 TL detayı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında 2026'da dalgalı bir seyir izleyen altınla ilgili değerlendirmede bulundu. 

Bu kez alışılmışın aksine yatırımcılara kısa vadeli bir uyarıda bulunan İslam Memiş, 16.30'a işaret ederek işlem yapmak için sadece yarım saatiniz olacak dedi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in görüşlerinden öne çıkanlar şöyle: 

2
İslam Memiş ons altın

İSLAM MEMİŞ’TEN ‘200 DOLAR’ UYARISI

Gelen veriyle birlikte ons altın tarafında ya düşüş ya yükseliş göreceğiz.

200 dolar (8.600 tl) yukarı, 200 dolar aşağı.

Ons altın şu an tam göbek seviyede beklemeye devam ediyor.
 

3
ons altın

‘BİR TUR DAHA DÜŞÜŞ BEKLİYORUM’

Ancak ben ons altın tarafında bir tur daha, 4800 dolar seviyesiyle alakalı bir tur satış gelme ihtimalini güçlü görüyorum. Kısa vadede gerileme beklentim devam ediyor.

Yine orta ve uzun vadede on altın tarafındaki hedefim 6 bin dolar seviyesi olduğu için her düşüşü, her gerilemeyi bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.

4
ons altın hedeg 6.000 dolar 2026

UZUN VADEDE TREND YİNE YÜKSELİŞ OLACAK!

Bu 4 bin 800 dolar seviyesi olabilir.

Belki 4 bin 600 dolar seviyesi olabilir.

Ne olursa olsun 5 bin dolar seviyesinin altındaki rakamlar benim hesabımda bir alım fırsatı.

Çünkü ana hedef noktam bu yıl 6 bin dolar seviyesi.

5
gram altın islam memiş

‘GRAM ALTINDA ANORMAL DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM’

Gram altın TL fiyatında da stabil yatay bir süreç var.

7.336 TL seviyesinde fiziki altın.

Ama 7.000 TL seviyesinde altından bir sarkma çok da beklemediğimi sık sık ifade ediyorum.
 

 

6
İslam Memiş altın

İSLAM MEMİŞ’TEN 30 DAKİKA UYARISI!

16.30'dan sonra özellikle Amerika'da enflasyon verisi açıklandıktan sonra altın almak isteyen yatırımcılar eğer bir aşağı yönlü trend görürse bence alım fırsatı olarak değerlendirmeli.

Yine bu yıl hedefimiz 10 bin lira seviyesi olduğu için ben bu düşüşleri bir düzeltme ve kâr satışı olarak okuyacağım.

Trend yukarı yönlü olduğu için Şubat ayında yaşanacak her geri çekilme benim nazarımda bir alım fırsatı olarak karşıma çıkıyor.
 

7
İslam Memiş'ten altın için '16.30' uyarısı! Sadece yarım saatiniz olacak... Kritik 8.600 TL detayı

‘ALTININ ÖNÜNDE İKİ YOL VAR’

Asıl hikaye bu haftanın hikaye bugün saat 16.30'da Amerika'daki enflasyon verisi ile birlikte başlayacak.

O zaman artık akşam 16.30'dan sonraki haftanın sonuna giriyoruz malum.

Orada aksiyon alma ihtimaliniz zayıf olacak.

O yüzden 16.30 ile 17, yani bankaların açık olduğu saatleri göz önünde bulundurun.

Yarım saatlik bir süreniz var alım ya da satım yapacaklar için.

8
İslam Memiş'ten altın için '16.30' uyarısı! Sadece yarım saatiniz olacak... Kritik 8.600 TL detayı

DANANIN KUYRUĞU KOPACAK!

O fırsatları o yarım saatliklerimde değerlendirebilirsiniz.

Enflasyon rakamı açıklandıktan sonra bir kırılımdan bahsettim.

Yani saat 16.30'da dananın kuyruğu kopacak.


 

9
İslam Memiş'ten altın için '16.30' uyarısı! Sadece yarım saatiniz olacak... Kritik 8.600 TL detayı

'SARKMA İHTİMALİNİ GÜÇLÜ GÖRÜYORUM'

Bir yön kırılımı göreceğiz.

Ya yukarı yönlü 5200 dolar seviyesini konuşacağız ya da 4800 dolar seviyesini konuşacağız.

Ben bir tur daha 5000 dolar seviyesinin altına 4800 dolar seviyesiyle alakalı sarkma ihtimalini güçlü görüyorum.

Yatırımcının oluşacak duruma göre o yarım saatte hamle yapması gerekiyor. 
 

10
İslam Memiş altın

İSLAM MEMİŞ’TEN HAFTA SONU UYARISI

Diğer yandan hafta sonuna giriyoruz malum.

Her hafta sonu sürpriz gelişmeler yaşanabiliyor.

Yatırımcılar da piyasa kapalı olduğu için bir aksiyon alamıyorlar.

Yine haftaya kalıyor aksiyon almaları.

Umarım bu hafta sonu Amerika ya da İsrail, İran'a saldırmaz.

Eğer bir saldırı haberi gelirse eğer, jeopolitik gerilim tarafında piyasalarda rüzgar tamamen tersine döner ve piyasalarda bir jeopolitik gerilim fiyatlaması tekrar başlar.”

