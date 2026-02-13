Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur bazı mahallelerde araç trafiğinde aksamalara sebep oldu. Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre Finike ve Kemer ilçelerinde sarı kod sebebiyle eğitime bugün ara verilen Antalya'da yağmur aralıklarla devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.